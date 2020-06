Iglesia Noticia, En el aire la renovación del acuerdo entre China y El Vaticano

En septiembre caduca el acuerdo secreto entre China y El Vaticano que debería ser renovado otro año u otros dos años, pero uno de los negociadores de la Santa Sede afirma que no se ha adoptado una decisión final. Este acuerdo ha permitido que se nombren obispos chinos pero no ha detenido la persecución religiosa contra católicos, el arresto de sacerdotes y la demolición de iglesias y crucifijos. Al Vaticano, esta situación le preocupa y destaca que es posible ser leal al Gobierno y al Vaticano a la vez, algo que no comparte el Partido Comunista Chino.

El Papa Franciscoha condenado el trabajo infantil con motivo del Día Internacional contra esta realidad que se celebra el viernes, señalando que "el trabajo infantil prima a los niños y niñas de su infancia", y ha recordado que en los momentos de oscuridad, Dios siempre permanece y puede cambiar la vida de todo hombre por lo que ha pedido que "nos dejamos sorprender por su misericordia".

La Santa Sede prolonga el Jubileo de San Juan de Ávila hasta que pase el tiempo de pandemia para que pueda celebrarse correctamente el acto de clausura. La Conferencia Episcopal Tarraconense respalda las protestas pacíficas de los trabajadores de Nissan y pide que se busquen soluciones justas en el marco del bien común. Además, llaman a la creación de un nuevo tejido empresarial desde la colaboración público-privada.