George Bauer: "Muchos alemanes quieren viajar a España"

Este lunes llegaban los primeros turistas alemanes hasta Baleares dentro del Plan Piloto para probar las nuevas medidas de seguridad. En "TRECE al día" hablamos con George Brauer, alemán que viaja frecuentemente a España y que está deseando volver a nuestro país. "Habrá un porcentaje de la población que tenga miedo a salir del país, pero muchos alemanes sí que irán a España". George asegura que el hecho de no tener que hacer cuarentena tras entrar en nuestro país, ha sido crucial a la hora de decidir venir a España y añade que, aunque la situación no sea como la del año pasado será positiva. "Las personas con las que tengo contacto quieren venir a España", apunta. Sobre la situación que se percibe desde Alemania de España, George explica que "el marco para realizar una inversión en España no es el adecuado, es una situación complicada". George Bauer considera que las restricciones de seguridad en playas y lugares públicos son necesarias, y afirma que ya tiene todo preparado para viajar a nuestro país el próximo 8 de julio.