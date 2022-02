Eduardo Serra, exministro de Defensa: "Rusia es un matón, nadie sabe dónde puede detenerse"

Eduardo Serra, político español independiente –no afiliado a ningún partido–, ha atendido a 'TRECE al día' con José Luis Pérez e Inma Mansilla para analizar la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Serra ocupó altos cargos en los gobiernos de Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista y el Partido Popular, incluido su nombramiento como ministro de Defensa durante el primer gobierno de José María Aznar.

El exministro explica en TRECE que "esta inesperada guerra puede reconducirse y siempre es positivo que se inicien conversaciones. Parece que tenemos enfrente a un matón y si él se ha creído legitimado para invadir un país, nadie sabe dónde va a pararse. Una amenaza nuclear es la destrucción mutua asegurada, no quiero pensar que estemos en eso, pero lo que está claro es que nadie ha calibrado a este matón que es Rusia".

Ante la pregunta de cómo hacer frente a esta política tan agresiva de Rusia, Serra sostiene que "pensaba que las sanciones económicas no eran suficientes, pero tal vez las sanciones deportivas también hagan mella en la población y eso le haría muy impopular como que no se celebre la final de un campeonato. El régimen ruso no puede decirse que sea una democracia, pero necesita aceptación por parte de la población. Quizá surta efecto si este lenguaje de órdagos continúa o empieza a aplacarse".

Además, el exministro de Defensa añade que "España está cumpliendo magníficamente bien con sus obligaciones en la OTAN, somos fiables y confiables, con un cartel mucho mejor de lo que pensamos". Asimismo, matiza que "no ahora", sino que "hace muchos años ya" que cumple con ellas a pesar de algunas excepciones "cometidas por algún político".

El exministro Serra apunta que "Polonia y Hungría han estado contra la política migratoria de la Unión Europea, pero ahora están dando un ejemplo de receptividad y Europa estará a la altura".