Economistas analizan en TRECE la 'guerra' entre Madrid y Cataluña por los impuestos

Alejandro Esteller y Miguel Ángel Bernal, economistas, analizan en 'La Lupa de la mañana' la 'guerra' entre Madrid y Cataluña por los impuestos y el pacto entre el Gobierno y ERC para subir los impuestos en la Comunidad de Madrid.

Alejandro Esteller expone que: “Creo que hay una confluencia de circunstancias, se han aprobado los Presupuestos y Esquerra parece ser que ha puesto sobre la mesa esa condición de armonización de los impuestos cedidos es España, creo que esa confluencia debería desligarse de la realidad, es una realidad que se viene discutiendo desde hace años, la necesidad de poner cierto orden en la tributación de las CCAA”.

Ante las palabras de Rufián nombrando a Madrid un paraíso fiscal, el economista señala que: “Las palabras de Rufián se marcan en el contexto político, pero me parece desafortunado denominar a Madrid como un paraíso fiscal, es de baja tributación, pero no hay opacidad”.

Alejandro Esteller afirma que: “Estamos en un país en el que todos nos tenemos que poner de acuerdo en cierta manera, internalizando esos costes, y eso tiene que ser compatible con la autonomía tributaria de Madrid”.

Por otro lado, Miguel Ángel Bernal, afirma en TRECE que: “En Madrid no hay paraíso fiscal, se puede decir que los impuestos son bajos, pero no hay ocultación. Me llama la atención que Rufián habla de Madrid, pero no del País Vasco, ni de la armonización los gastos fiscales”. Y señala que: “Cuando hablamos de políticas fiscales, hay un aparte de gastos y otra de ingresos, si realmente se quiere que en este país haya una armonización fiscal, vamos a empezar por los cupos vascos y navarros”.

Ante la competencia por los impuestos generada entre las comunidades autónomas, el economista justifica que: “Más que competencia desleal, lo que hay es competencia, hay un libre mercado, siempre y cuando se ajusten a las normas, creo que está bien”.

Miguel Ángel Bernal declara que: “Siempre hablamos de ingresos, pero es que la política fiscal no son solo los ingresos, son también los gastos, me da la sensación de que hay ejecutivos de comunidades autónomas que intentan cubrir esos gastos insuficientes y onerosos que están haciendo con una política fiscal que lo único que hace es gravar a las personas que están en su territorio”.