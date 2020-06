Día de la Gastronomía Sostenible: El desperdicio de alimentos cuesta a Europa 143 mil millones de euros

Este jueves se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, por ello, en la sección de medio ambiente de "TRECE al día", SOS Tierra abordamos el desperdicio de alimentos. Un problema muy grave en nuestra sociedad que además, a nivel económico se traduce en un coste de 143 mil millones de euros en toda Europa, lo mismo que podría recibir nuestro país para paliar la crisis del coronavirus. Y es que, a nivel mundial, un tercio de los alimentos para consumo humano termina en la basura. En el marco de la UE, cada persona arroja a la basura anualmente 173 kilos de comida.

Entre las generaciones que más alimentos desperdician se encuentran los "millenials". Pero, además de ser el problema, estos forman parte de la solución. Se ha creado una nueva aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos. En 2016, nació en Dinamarca el movimiento "Too good to go", una iniciativa que se materializó con la creación de la aplicación del mismo nombre en la que los usuarios pueden conectar con establecimientos que ofrecen alimentos mucho más baratos al final del día, sugiriéndole los más cercanos. "Too good to go" ha sido distinguida como la app con mayor proyección en los Premios Tecfit Awards. En este Día de la Gastronomía Sostenible, Too good to go ha puesto en marcha una campaña con algunos de los chefs más reconocidos para concienciar sobre la necesidad de apostar por las recetas de "aprovechamiento".

En "TRECE al día" hablamos con Oriol Reul, quien está al frente de la aplicación en España, que destaca que "en España estamos muy cerca del millón de comidas salvadas". Oriol explica que la app busca reducir el excedente de comida en establecimientos y, a la vez, rentabilizarlo obteniendo algo de dinero, y "permitiendo que cualquiera de nosotros pueda salvar esa comida, recogiéndola en el establecimiento a una hora cercana al cierre por lo que nos hemos convertido en partners del establecimiento en cuestiones de sostenibilidad". Oriol señala que en otros países la legislación establece el máximo que los establecimientos pueden desperdiciar. Como dato positivo, apunta que durante el confinamiento "se ha reducido el desperdicio de alimentos un 35% en los hogares".