Andrés Suárez visita "La Trastienda Musical": "Estoy tan nervioso por el nuevo disco que no duermo"

Antonio Hueso nos acerca en "La Trastienda Musical de TRECE al día" al cantautor gallego Andrés Suárez que está a punto de sacar un nuevo disco al mercado. Este nuevo trabajo lleva su nombre, y el artista confiesa que "estoy muy nervioso, hoy he dormido dos horas. Llevamos con la salida de este disco, cuatro meses. Iba a ser en enero, después en marzo, y ahora por fin este viernes". El nuevo disco es muy personal, "cada canción es un beso, un homenaje. Al ser tan personal, los dos productores coincidieron en que el nuevo disco tenía que llevar mi nombre".

Sobre sus vivencias más personales en el confinamiento, Andrés recuerda en TRECE que "cuando todo empezó, estábamos en una situación tan dura que no era capaz de escribir. Cuando todo se relajó sí que comencé a escribir. Participé en un concierto por instagram que se llamaba "Yo me quedo en casa" y recibí 300 ó 400 mensajes de gente que estaba en el hospital o enferma en casa diciendo que se aferraban a nuestras canciones para vivir. Ese es el mayor regalo que alguien me puede hacer. Si alguien utiliza una canción para salir adelante, ahí estaremos para cantar". Andrés reconoce que es "más intenso que Walt Disney" y apunta que "me tiro a la piscina y luego siento en ocasiones un poco de vergüenza, pero es que al final yo me nutro de las canciones que pellizcan o que duelen".

El artista gallego se refiere a la necesidad de volver a los conciertos. "En este confinamiento, se ha conocido la realidad de los técnicos. Sin ellos sería imposible subirse al escenario. Yo tengo a 14 familias esperando que arranque la furgoneta y nos subamos de nuevo a un escenario. Vamos a ir de menos a más. Voy a empezar de menos a más. A partir del 10 de julio, daré conciertos en Vigo, pero a todos nos ha quedado claro que lo más importante es la salud. Si tenemos que estar a 8 ó 10 metros con tal de poder cantarle al públicono me importa. Eso es lo que haremos, empezar con aforos muy reducidos y poco a poco ir volviendo a la normalidad".

Andrés explica que cuando suba al escenario "lo primero que voy a hacer es llorar. Por mucho que unan las redes, nunca será lo mismo mirar a una pantalla que mirar a los ojos, ver si lloras, si sonríes, si miras a quien tienes al lado. Eso es lo que echo de menos, un abrazo, un apretón de manos".

Antonio Hueso y Andrés Suárez grabarán este miércoles un "De cerca" que podrá verse a partir de este viernes. El cantante afirma que "siento que vuelvo a empezar" y agradece por anticipado a las quince personas que estarán con él acompañándole.