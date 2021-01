El viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid: "Vamos a vacunar por tierra, aire y mar"

Juan González Armengol, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad De Madrid, analiza en 'TRECE Al Día' la incidencia de coronavirus en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. El doctor expone que “nosotros hemos estado preocupados desde el principio de la pandemia, cuando hemos tenido datos descendentes progresivos al final de la segunda ola seguíamos preocupados y alerta, y ahora exactamente lo mismo”. Y explica que en la Comunidad de Madrid “hay una estrategia clara que es el cierre perimetral a partir de cifras determinadas de 400 de incidencia acumulada en los 14 días que nos ha dado bastantes resultados”.

Ante el aumento de contagios, el viceconsejero señala que “no tiene nada que ver la primera ola con la segunda ola, este repunte, veremos si se convierte en tercera ola, es también diferente a la segunda ola, con un grado de inmunidad determinado, con una capacidad diagnóstica que cada vez es mayor… todo eso es un conjunto de datos que nos sirve para tomar decisiones, y las decisiones de la Comunidad de Madrid siempre han sido bastante meditadas desde el punto de vista técnico, muy discutidas, y hasta ahora han dado los resultados que han dado”.

"No podemos hablar aún de tercera ola, de momento es un repunte y tenemos que ver hasta dónde llega”

Respecto a la saturación del sistema sanitario durante la pandemia, el doctor afirma que todo el sistema sanitario “ha estado colapsado, un sistema sanitario que antes de esta pandemia funcionaba a alto rendimiento, pero en cualquier pandemia como esta, el grado de actividad es elevado”. Sin embargo, señala que “lo que representa la atención primaria no se ha visto más saturada que lo que puede verse en otros entornos. Teniendo en cuenta que nuestra principal preocupación por número de pacientes son los pacientes 'no covid', en todo el sistema sanitario, los pacientes 'no covid' representan la mayoría de las atenciones en el entorno sanitario de la Comunidad de Madrid”.

Ante la posible tercera ola, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad De Madrid manifiesta que “no podemos hablar aún de tercera ola, de momento es un repunte y tenemos que ver hasta dónde llega” y declara que “es diferente lo que ocurre en Francia, Alemania o España, es diferente lo que ocurre en la Comunidad de Madrid que lo que ocurre en Extremadura, es diferente la cifra de afectados en mayores de 65 años que hay en una comunidad con respecto a la Comunidad de Madrid, es diferente el grado de protección de los mayores… y todo eso, es un conjunto de multidatos que hay que analizar de forma muy sistemática y muy meditada en cada uno de los entornos dentro de lo que es una estrategia general que es lo que hay en España y aplicada a cada uno de los territorios”.

"Nuestra principal preocupación por número de pacientes son los pacientes 'no covid'"

Con las vacunas contra el covid llegando a España, Madrid solo ha vacunado un 6% de lo previsto, y el doctor justifica que “la logística de esta vacuna es muy delicada, hay que hacerlo de forma muy meditada y hay que hacer registro de los pacientes”. Sin embargo, expone que “la comunidad tiene una logística muy preparada en cuanto a congeladores y en cuanto a capacidad de administración de vacunas” y explica que “todas las vacunas que se van a poner, se van a administrar siempre al menos la mitad de las que nos lleguen para la segunda dosis”. El viceconsejero expone que “el plan de vacunación seguirá una dinámica similar de aquí a febrero o marzo, nosotros vamos a vacunar por tierra, aire y mar,vamos a vacunar todos los días de la semana y al ser posible por las mañanas, por las tardes y casi por las noches”.

"Damos por sentado que la nueva cepa ya está en nuestra Comunidad y ahora hay que reforzar que seamos mucho más prudentes de lo que hemos sido"

Respecto a la nueva cepa de Reino Unido, el doctor manifiesta que “la variante británica parece que se asocia a mayor grado de infección pero no a mayor virulencia, es decir, no es de mayor gravedad y tampoco está demostrado que no respondan las vacunas que se están administrando, ya damos por sentado que está en nuestra Comunidad”, por lo que hace hincapié en que “hay que reforzar que seamos mucho más prudentes de lo que hemos sido y guardar distancia física, y sobre todo, ser sensible en los comportamientos en los entornos privados que siguen siendo la principal fuente de transmisión”.