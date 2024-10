Nadal se retirará en la Copa Davis: "Será el colofón perfecto para una carrera muy larga"

"Me retiro del tenis profesional". La noticia que nadie queríamos leer ha llegado hoy a nuestras vidas. Rafael Nadal Parera se retira de las pistas de tenis. El manacorí ha comunicado su final a través de un emotivo vídeo de cuatro minutos donde resume a la perfección sus más de 20 años de trayectoria deportiva donde ha dado las mayores alegrías a este país. El 'rey de la tierra batida' pondrá punto y final a su carrera con 38 años y lo hará en el torneo de la Copa Davis en Málaga.

El adiós de Rafael Nadal

En 'Trece Al Día', Toni Nadal, tío del tenista y primer entrenador de Rafa, ha contado cómo han recibido la noticia. "Imagínate nosotros, nos ha entretenido durante muchos años a toda la familia. No queríamos que llegara pero sabíamos que el final estaba muy cerca. Aunque uno no lo desee, sabe que el inicio y el fin de la carrera de un deportista llegan en su momento y esta tenía que llegar", explica.

"A mi me lo comunicó hace un mes"

En el vídeo de su despedida, Nadal hace referencia a la importancia de su entorno y su familia durante sus 22 años de carrera deportiva. Toni Nadal cuenta que la decisión de retirarse "se la comunicó hace un mes". "Se quería retirar en la Copa Davis de Málaga. La decisión del vídeo y de anunciarlo hoy, no lo se. Me he enterado en el chat familiar", asegura.

El tenista apenas ha podido jugar las dos últimas campañas como consecuencia de un carrusel de lesiones, empezando por su operación en la cadera. En el año 2024 había disputado 19 partidos y en 2023 tan solo lo hizo en 4. Unas actitudes que el manacorí ya dejaba entrever el pasado 18 de mayo a que estaba iba a ser su última campaña en activo.

La templanza de Nadal

Si algo nos ha demostrado Nadal durante sus 22 años de trayectoria, es que su imagen ha sido ejemplo para muchos deportistas y niños que sueñan con llegar a las pistas de tenis. Así lo ha definido su tío. "Creo que Rafael se puede ir satisfecho no solo por haber tenido una carrera exitosa, si no porque ha conseguido dar una buena imagen de su persona, su legado será que más allá del deporte, uno puede llegar hasta el límite sin perder la corrección y el respeto, para sus más enconados rivales, eso es un buen ejemplo para la sociedad", explica Toni Nadal.

"Todo se entrena, todo se puede mejorar. Se acostumbró a ir al límite desde muy joven y esto le dio sus frutos. Se acostumbró a luchar hasta el final, hasta saber que cada día cuenta, que las victorias se construyen en el entrenamiento y el trabajo diario. Con tesón y voluntad se superan muchas de las adversidades que ha tenido en su carrera", asegura.

Su último partido será en la Copa Davis de Málaga

Con 38 años, el manacorí colgará la raqueta con 92 títulos a sus espaldas, de los que 22 son del 'Grand Slam'. Además de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, tanto en individual como en dobles, y cinco Copas Davis. Nadal buscará una sexta victoria en el torneo, que sería la séptima para el tenis español en el Martín Carpena de Málaga.

"El primer gran éxito que tuvo fue en la Copa Davis de Sevilla, allí vivimos un momento muy especial. Si puede vivir el último en Málaga, será el colofón perfecto para una muy larga carrera", concluye Toni Nadal.