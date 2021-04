TRECE pone rostro a la persecución religiosa: "Ir a Misa en Pakistán te puede costar la vida"

‘Fuera de Foco’ de TRECE ha hecho un repaso por los territorios del planeta donde se vulnera el derecho a la libertad religiosa, basándose en el informe presentado esta semana por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un documento que revela que este derecho fundamental está en claro retroceso en el mundo.

Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, el 67% de la población africana vive en países donde se perpetran graves ataques a este derecho fundamental. La situación del continente africano empeora con preocupación por un incremento de la persecución.

La aparente mejora de los conflictos en Oriente Medio ha hecho que grupos radicales islámicos se trasladen al continente africano. Se están produciendo situaciones límite y éxodos masivos de refugiados que, además tienen que hacer frente a la pobreza y a la covid-19.Es el caso de Burkina Faso, República Centroafricana, Nigeria o Mozambique", subraya ACN España

En 62 de los 196 países del mundo se viola de forma sistemática la libertad religiosa. En 36 de ellos la discriminación se produce en la vida social, en el acceso al trabajo o en la educación. En 26 países la persecución llega hasta el secuestro y el asesinato.





Menéndez Ros, director de ACN: "Los organismos internacionales no denuncian con fuerza la persecución"





Datos demoledores que, según el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros, se trata de una realidad olvidada por los medios de comunicación, pese a que cada vez se informa más sobre ello: “Sigue habiendo desinformación, o quizás es que somos más insensibles y estamos tan hartos de ver estas noticias que no les prestamos atención. Sería crudo saberlo, porque querría decir que nos hemos vuelto fríos ante la discriminación y persecución de la libertad religiosa.

Sobre el informe presentado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, apunta que el objetivo es “resaltar que el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental que funciona medidor de otros derechos como el de expresión o reunión. Si se viola la liberta religiosa, se vulneran otros derechos. Nosotros también queremos subrayar que es un derecho vulnerado en el mundo por agentes diferentes, también gubernamentales. El credo más perseguido y más discriminado es el cristianismo, llegando a 646 millones de cristianos que viven en países donde se persigue esta religión”.

Así las cosas, Menéndez Ros apunta que la intención de estos estudios es “despertarnos, espabilar a quienes nos escuchan. La persecución escondida cada vez se da más en la sociedad y en el mundo Occidental con la quema de iglesias, vandalismo, rompiendo cruces... cada vez llega de forma más cercana. Exigimos a nuestros gobernantes que, al igual que defienden otros derechos humanos, presten la atención a este”, reclama.

A juicio del presidente de ACN, cada vez se vulnera más este derecho a la libertad religiosa a que los gobiernos de estos países se sienten más cómodos con la intolerancia: “Lo consienten. Los organismos internacionales no denuncian con fuerza a estos gobiernos, los medios de comunicación no recogen todo y las personas no recibimos toda la información que deberíamos recibir. Además, los que creemos en la fe quizás no rezamos lo suficiente por nuestros hermanos discriminados por culpa de su credo”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

África, el Continente más castigado por la persecución religiosa





África es el Continente donde más está creciendo esta persecución a la libertad religiosa. Después de que los yihdistas perdieran Irak y Siria, se desplazaron hasta Turquía y, desde allí, a Libia y Mali. Este último país es desde donde los terroristas lanzan sus ataques con los mercenarios o nuevos reclutas.

La editora del Informe sobre Libertad Religiosa, Marcela Szymansky, precisa que estos yihadistas han llegado al Continente africano para quedarse: “Ya no se marchan de Mali, sino que se quedan, se apropian del territorio. El 60% de Burkina Faso, por ejemplo, ya no es accesible para entidades sociales que asisten a la población. Este país es importante para los yihadistas porque es estratégico para el tráfico ilícito a Europa como drogas, armas, órganos...”

Apunta Marcela Szymansky que, en los últimos dos meses, estos grupos terroristas se hicieron con dos aeropuertos de Mozambique: “Es un salto que nos ha tomado a todos por sorpresa. Hay un cinturón de terror en todo el planeta".





Los brotes de intolerancia religiosa llegan a Occidente





Las agresiones a personas, a símbolos religiosos y a templos alcanzan un nivel preocupante. Tanto es así que estos ataques se están extendiendo a Occidente.

Es el caso de Chile, donde en los dos últimos años han sido atacadas dos iglesias en el centro de Santiago. Un estallido social acabó con la quema de las iglesias de Asunción y de la Veracruz. Mucha gente esperaba que las torres de ambas iglesias cayeran, mientras otros lloraban de la impotencia y la rabia.

El sacerdote Pedro Narbona, párroco de La Asunción y de la Veracruz en Chile ha recibido el Premio a la Libertad Religiosa 2021 que concede Ayuda a la Iglesia Necesitada. En ‘Fuera de foco’ de ‘TRECE al Día’, el Padre Narbona recordaba con dolor la quema de ambos templos: “Es fuerte, es tremendo. Nunca pensábamos que fuera tanto el ensañamiento contra la Iglesia y la comunidad cristiana. Hay testimonios desgarradores, pero no pensamos que llegara a un nivel de violencia tan fuerte. Es un refresco de tiempos pasados. Detrás de estos muros no solo hay ladrillos, es la vida de fe de familias concretas”.





Maryam, cristiana paquistaní





En Pakistán, tan solo el uno por ciento de la población profesa la religión cristiana. Las mujeres cristianas son especialmente increpadas por llevar una simple cruz en el cuello o no llevar su rostro cubierto. Así viven muchos cristianos, algunos de ellos fallecidos. Mártires de la persecución.

Maryam, de 33 años, ha sido víctima de este acoso. Por miedo y por su propia integridad, ha accedido a ser entrevistada en TRECE con su identidad tapada.

“Ir a misa cada domingo puede costarte la vida. Yo conozco un joven que murió en un atentado cuando iba a una iglesia llena de gente. Ahora está en proceso de beatificación. En Pakistán, los cristianos son muy valientes. Gente como mi familia pone la cruz en la puerta de su casa o de los coches. Nos gusta expresar nuestra fe pese a los problemas. Muchos te dicen que es mejor reconvertirse al islam, pero los cristianos somos valientes y tenemos una fe muy fuerte y prefieren morirse antes que convertirse”.