Tomás Pueyo, ingeniero: "El coste de estar abriendo y cerrando la economía durante meses va a ser brutal"

Tomás Pueyo, ingeniero español en Sillicon Valley, analiza en 'TRECE Al Día' las medidas adoptadas para frenar los contagios de la segunda ola. El ingenierio justifica que: "España no cerró las fronteras cuando los casos eran buenos, entraba gente de toda Europa, no se hacía ningún test PCR, la gente viajaba y no se hacía nada".

Respecto a las medidas adoptadas de cierre de hostelería y restauración, Tomas Pueyo opina que: "Las medidas que sean de cerrar la economía, ahora me parecen muy peligrosas, la idea era cerrar dos semanas para aprender a controlar al virus, ahora vamos a estar abriendo y cerrando la economía durante meses hasta que llegue una vacuna o llegue el verano y es una locura, el coste para la economía es brutal". Y en cuanto a la última medida que se quiere aplicar, el toque de queda, el ingenierio expone que: "Perú es un ejemplo perfecto sobre el toque de queda, lo aplicaron y lo que hizo es que todo el mundo se apelotonara al mismo tiempo para hacer lo que tenía que hacer y el resultado es que hubo más casos, es una de las medidas que no me parece obvias".

"En Perú aplicaron el toque de queda y lo que hizo es que todo el mundo se apelotonara al mismo tiempo y hubo más casos"

Sabemos que los más afectados y los que presentan una mayor tasa de mortalidad frente a los contagios de coronavirus son las personas mayores, pero hay países que están empezando a presentar mayores contagios en la población más joven, el ingenierio Tomás Pueyo afirma que: "En España no ha habido un cambio drástico del porcentaje de infecciones a gente más joven, si se ha visto en otros países como Estados Unidos".