Todos los trucos para conciliar el sueño a más de 30 grados: "Procura no hacer..."

Darío Fernández Delgado, médico especialista en sueño, ha estado en ‘TRECE al día’ para descubrir algunos consejos que te ayudarán a conciliar el sueño con altas temperaturas.

En primer lugar, Darío nos da las claves para prepararnos antes de acostarnos: “Tenemos que procurar que la habitación donde vamos a dormir se mantenga fresca durante el día bajando las persianas. También debemos acortar las siestas, como mucho media hora, y procurar no hacer deporte a últimas horas de la tarde porque el cuerpo, para dormir, necesita enfriarse”.

La alimentación también es importante, sobre todo en las cenas. En segundo lugar, Daría se centra en los tipos de alimentos que ayudan a conciliar el sueño: “Alimentos que tengan triptófano, se transforma en serotonina y la serotonina en melatonina, que es la hormona del sueño”. Algunos de estos alimentos que ayudan son el plátano, los frutos secos o las fresas.

Mientras dormimos siempre está la eterna duda… ¿Ventilador o aire acondicionado? ¿Qué es mejor? El médico nos da las claves: “Preferiblemente, el ventilador, porque el aire acondicionado, si se pone, debería ser unas horas antes de acostarnos para que la habitación esté fresca. Desde luego dejar el aire acondicionado toda la noche no, porque puede producir contracturas musculares y, además, seca el ambiente y dificulta la respiración, ronquido, apnea del sueño…”. Por estas razones, Darío aconseja el uso del ventilador, pero con un detalle: “Que no nos enfoque a una parte del cuerpo, que sea giratorio porque si no tendremos contracturas musculares”.

Por último, también existen algunos remedios caseros como las toallitas húmedas en la piel: “Somos organismos termoestables y una manera de enfriarnos es con la sudoración. Poniendo agua en la piel se evapora y refresca. Poner una toalla húmeda en los codos, axilas o muñecas estaría bien. También pulverizar un poco de agua en la almohada o sábanas”. Además, si abrimos las ventanas por la noche, es aconsejable el uso de un antifaz, ya que amanece muy pronto.

