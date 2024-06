La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora del sabotaje a la bodega Cepa 21 de la DO Ribera del Duero. La detenida es una extrabajadora que fue detenida días antes de que se produjera el vertido de 60.000 litros de vino de alta gama que conllevó unas pérdidas de 2,5 millones de euros. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

La detenida es una extrabajadora de las bodegas

Después de cuatro meses de investigación, los agentes de la Guardia Civil han localizado a la presunta autora del sabotaje a las bodegas de Cepa 21, situadas en la localidad de Castrillo de Duero (Valladolid). La mujer está acusada de abrir tres depósitos en el interior de las instalaciones en la madrugada del 18 de feberero. Unas imágenes que causaron muchas incógnitas en la investigación debido al reconocimiento de su figura y su conocimiento sobre las bodegas.

En 'Trece Al Día', el presidente de las bodegas, José Moro, ha asegurado no haberse sorprendido cuando los agentes le han comunicado que la mujer detenida es una exempleada de sus bodegas. "No me ha sorprendido nada, tenía todas las declaraciones de sus compañeros de trabajo, su forma de moverse y su aspecto físico ya les daba la posibilidad de que fuera ella. Es una persona que hizo, además, unos comentarios desafortunados durante esos días antes de irse. La notábamos indignada con el despido. El salvajismo que hizo no tiene justificacion alguna", aclara el presidente.

José Moro explica que se trata de una extrabajadora que fue contratada en un periodo temporal donde las bodegas requieren de más trabajo. "Nosotros tenemos picos de trabajo en las vendimias, en épocas de Navidad, donde luego hacemos ajustes de plantilla. En uno de esos ajustes salió ella. Nosotros se lo comunicamos con 15 días de antelación y a los 3 días de haber salido cometió esa fechoría. Algo lamentable", asegura José.

Más de 2 millones de euros en pérdidas

La actuación de la detenida supuso la pérdida de algo más de dos millones de euros en vino. "Una recuperación de este tipo necesita un medio plazo. A ver si tenemos suerte con las cosechas que vienen ahora de buena calidad y podemos ir supliendo todo ese vino que se ha perdido para que se traduzca en ventas", explica el presidente de las bodegas.

Los depósitos de acero contenían vinos de alta calidad, como los 'Malabrigo' y 'Horcajo', dos marcas que supusieron el 15% de las ventas de los tintos de esta prestigiosa bodega en la anterior campaña. El tercer depósito era precisamente el que contenía el vino que daba nombre a la bodega, Cepa 21. En este sentido, José Moro confía en que, con la ayuda de su equipo, puedan salir adelante. "Nosotros seguiremos trabajando para hacer cada día más grande una marca como es Cepa 21", añade.

En libertad con cargos

La detenida ya ha quedado en libertad con cargos tras negarse a prestar declaración ante la Guardia Civil. La juez ha considerado que no existía riesgo de fuga. "La investigación sigue abierta y con un buen resultado final. Ha sido un alivio para mí, han sido unos meses muy duros, cargados de mucha especulación acerca de quién podría haber sido", aclara José.

El presidente de las bodegas reconoce que están contentos por el trabajo de investigación de los agentes. "Ojalá tenga un recorrido corto y, si es culpable, que quede juzgada y liberarnos que de esta carga que bastante pesadilla nos ha traído. Gracias a la solidaridad y el cariño que hemos recibido, al trabajo de la Guardia Civil, no era fácil llegar hasta esta persona. Solo quiero que se haga justicia", concluye.





