Tamara, con 3 hijos y sin Ingreso Mínimo Vital: "Se van a inventar otra mentira y no lo van a dar"

Más de 900.000 personas han solicitado el Ingreso Mínimo Vital pero a fecha de hoy todavía no han recibido nada. Y eso que lo pidieron en junio. Uno de esos casos es Tamara, tiene tres hijos a su cargo y vive en Madrid. Su situación es límite.

"El único ingreso que tenemos son 35 euros de subsidio por desempleo, que fue la cantidad ridícula que me quedó cuando dejé de trabajar", asegura.

Por el momento recibe la ayuda de sus padres y si no hubiese sido por ellos, no sabría qué sería de ella.

De cara a septiembre, se enfrenta a más gastos: "Gastos del colegio, gastos normales de material y de libros... la mascarilla que tienen que llevar los niños", indica Tamara.

Esta joven ha afirmado que el Ingreso Mínimo Vital está en estudio y no sabe "qué tienen que estudiar".

978 euros al mes son los que le pertenecen. Y sobre el carácter retroactivo del IMV no confía mucho: "¿Crees que me van a dar 7.000 euros o se van a inventar otra mentir y no me lo van a dar?"

Escrivá confía en que 150.000 hogares estén cobrando el ingreso mínimo vital a finales de septiembre

Escrivá aseguraba en COPE que de las 900.000 solicitudes presentadas, 85.000 ya han sido tramitadas y aprobadas, de otras 100.000 se les ha requerido más información y 50.000 están duplicadas. Escrivá ha cifrado en 60.000 las solicitudes denegadas hasta el momento.

El ministro ha confirmado que su ministerio trabaja además en "ajustes normativos" para facilitar que "los ciudadanos no tengan que presentar tanta documentación o que el criterio de denegación sea por un solo aspecto". "Estamos muy activos para poder ser más ágiles", ha añadido Escrivá.