"Empezaremos por advertir del uso obligatorio de la mascarillas, más que a sancionar por su no uso"

A partir de este jueves es obligatorio el uso de mascarillas, pero ¿se van a establecer sanciones? ¿Cuál será su cuantía? En "TRECE al día" tratamos de dar respuesta a estas y otras preguntas con Serafín Giraldo, inspector de Policía, quien señala "tenemos que apelar al sentido común, si un agente de Policía ve a una persona sin mascarilla, pero cumpliendo la distancia de seguridad, en principio, no va a ser sancionada. Lo que establece la orden es que son obligatorias para mayores de seis años en espacios cerrados de carácter público y en la calle cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros".

El inspector de Policía se pronuncia también sobre si durante los primeros días va a haber una mayor permisibilidad explica que "creo que sí, nos han dado instrucciones señalando que tenemos que velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad, entre ellas el uso de mascarillas, y también de forma especial el que no haya desplazamientos interprovinciales y que no se acumulen más de diez personas. Entramos en una etapa nueva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que empezaremos a advertir de la obligatoriedad del uso de mascarillas más que a sancionar por su no uso". En caso de que un ciudadano se resista o muestre su oposición a la medida, "las sanciones serían por incumplimiento de Real Decreto. Las mismas que estamos aplicando ahora".

Precisamente, sobre cómo se está desarrollado la imposición de multas en las últimas semanas, Serafín Giraldo explica que "no se están poniendo todas las sanciones que se deberían, muchas veces es la reiteración o la falta de empatía la que hace que el Policía se vea obligado a poner la sanción", explica Giraldo en TRECE.