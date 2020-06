¿Qués es la ELA? Estos son los síntomas de la Escleroris Lateral Amiotrófica que padece Juan Carlos Unzué

El deportista Juan Carlos Unzué ha anunciado este jueves que padece Eclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral. Esta dolencia que, por el momento, no tiene cura es una de las grandes desconocidas de nuestro sistema nervioso.

Para conocerla mejor, en "TRECE al día" hablamos con Jesús Esteban, coordinador de la Unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de octubre. El doctor señala que salvo en un pequeño grupo que tiene antecedentes familiares, en la mayoría nada hace explicable un mayor riesgo para sufrir la enfermedad. En el caso primero, Esteban explica que son pacientes con una carga genética determinada que, a lo largo de diferentes generaciones han sufrido esta enfermedad. En ellos "hay un patrón de herencia y por tanto hay un riesgo incrementado de poder desarrollar la ELA".

En relación al día a día con esta enfermedad el coordinador de la Unidad de ELA señala que "es una enfermedad que se inicia de manera lenta y , por tanto, aunque disminuye tu capacidad funcional, te permite seguir haciendo cosas y sacando partido. Esta capacidad irá mermando y aumentando su dependencia. En muchos casos, uno podrá seguir trabajando, aunque con dificultades, pero con el paso del tiempo se irá agotando"

Sobre los síntomas, el doctor Jesús Esteban apunta que se trata en un primer momento de debilidad muscular, atrofia muscular, "que se inicia de forma lenta con un ritmo progresivo que afecta a una zona muy focal, a un pequeño grupo de músculos que con el tiempo se va expandiendo. Otra característica es que esos síntomas no van acompañados de dolor u otros síntomas sensitivos que pueden indicar otras cosas. No es la única enfermedad en la que se pueden desarrollar esos síntomas por lo que será necesario un diagnóstico que la determine". En cuanto al tratamiento, explica que no existen tratamientos curativos, "pero sí existe un tratamiento que modifica el curso de la enfermedad, lo relentiza y aumenta la supervivencia de aquellos que lo toman. Hay también tratamientos para mejorar ciertos aspectos de la enfermedad"

Por último, el doctor explica que el estado de ánimo es determinante como en cualquier enfermedad, y que "es necesario que uno vaya ajustando su vida a las nuevas capacidades funcionales para seguir sacando partido al día a día y seguir disfrutando".