¿Qué sucede a partir del 21 con las sanciones puestas por saltarse el estado de alarma ?

Más de un millón de sanciones se han puesto desde el pasado 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma. Pero como no existe jurisprudencia previa, sobre una situación anterior similar, éstas quedan en el limbo. En "TRECE al día", analizamos su futuro con el abogado penalista Álvaro Escudero. "Mi opinión profesional es que no hay base jurídica para esas sanciones, por lo que yo creo que si se recurren se terminarían ganando". El abogado señala que de base se dan varias dudas, comenzando con la constitucionalidad del Real Decreto que activó el estado de alarma porque "el Gobierno no puede suspender la movilidad salvo a determinadas circunstancias como hacer la compra. Para limitarla de esa forma, se debería haber decretado el estado de sitio o de excepción. Además, si fuese constitucional, el problema es que no se regulan de forma adecuada las limitaciones con lo que los agentes para saber si tienen que sancionar o no deben revisar otras leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana, y el problema es que ésta no habla de limitación de circulación, ahí es donde faltaría la base jurídica".

El abogado destaca que por vía administrativa estas multas no se van a cancelar, por lo que habrá que esperar a que lleguen al juzgado por vía contenciosa y ahí sí que se pueden recurrir y ganar. Además, señala que "si se han puesto más de seiscientas mil sanciones, no va a haber tiempo suficiente para tramitarlas".

Sobre si las comunidades autónomas pueden limitar la movilidad de los ciudadanos entre provincias, Álvaro Escudero señala que "las autonomías no tienen potestad para limitar la libertad de circulación de los ciudadanos, el único que podría hacerlo es el Gobierno central y declarando el correspondiente estado de alarma, excepción o sitio. Por ello, a partir del domingo, todos deberíamos tener la capacidad de movernos con libertad por el territorio nacional"