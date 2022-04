Juan Antonio Alcalá, en TRECE, sobre las comisiones del Supercopa: "Ilegal no es, pero éticamente es muy feo"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, le preguntó a Gerard Piqué sobre si hay un conflicto de intereses en los contratos firmados por la empresa del jugador, Cosmos, con la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudí para disputar en aquel país la Supercopa de España.

Según unos audios publicados por 'El Confidencial', el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el propio Piqué habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Horas después, el asunto sigue marcando la actualidad en nuestro país. En este sentido, el periodista de 'Deportes COPE', Juan Antonio Alcalá, ha visitado el programa 'TRECE al Día' para repasar las palabras de Piqué y explicar cuáles pueden ser las claves futuras de este asunto, ya que este miércoles comparece el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, para contar su verdad: "Esto ya lo hizo cuado ocurrió lo de Julen Lopetegi en pleno mundial de Rusia. Se preparó la rueda de prensa y luego dio explicaciones. Cuando echó al anterior seleccionador nacional se preparó la rueda de prensa porque volvía Luis Enrique. Vamos a asistir a una rueda de prensa en la que va a dar sus explicaciones, preparadas con su departamento de comunicación. Él explicará su verdad. Ha tardado un tiempo porque es un tema muy delicado. Seguramente no sea ilegal. La gente con la que he hablado me dice que la comisión que se lleva la empresa de Piqué es estándar en el mundo del fútbol. Ilegal no es, pero éticamente es muy feo".

"Todo el mundo coincide en que no es ilegal. Así que consecuencias penales, como prisión, se van a descartando. Ahora, creo que Piqué se mete en un charco más y creo que esto salpica al presidente de la RFEF, que ha hecho bandera desde que llegó de una estrategia de limpieza para dejar atrás la etapa de Villar. Él predicaba con el discurso de la Federación de los valores y yo no sé cómo se compagina esto con los valores. Yo pienso que como presidente de la Federación puede salir ligeramente tocado de todo esto", ha subrayado el periodista deportivo.

También se ha referido a la postura del Gobierno, debido al carácter público-privado por el que se rige la Real Federación Española de Fútbol: "El Gobierno está muy atento. El ministro encargado es Miquel Iceta, que ha delegado todo el peso en José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Él ya ha dicho este martes que todo esto no es ético ni estético. Por lo tanto, pienso que consecuencias muy importantes, como penales, económicas o de prisión, no van a llegar, pero cuidado con la imagen de ambos".

Por último ha vuelto a valorar la cuestión que hace referencia a si existe un conflicto de intereses: "Me sorprende mucho que Gerard Piqué quiso negar ante Juanma Castaño la cuestión del conflicto de intereses. Es evidente que hay un conflicto de intereses. Es un conflicto de interés de manual. Perfecto, es la comisión estándar en el mundo del fútbol, pero la parte ética, moral y del buen gusto yo creo que aquí no la encontramos. Yo no sospecho, pero hay gente que a la vista de estas informaciones lo puede sospechar. Y es ahí donde pienso que Piqué y Rubiales se meten en un problema. No de legalidad, pero sí de ética y moral".