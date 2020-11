El presidente del Colegio de Médicos de Madrid hace un llamamiento a la responsabilidad individual en Navidad

Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, analiza en 'TRECE Al Día' la situación sanitaria de nuestro país y el plan de vacunación propuesto por el Gobierno. Frente a las medidas tomadas de cara a Navidad, el doctor expone que: “Queda todavía un mes para la Navidad, y si algo hemos aprendido de esta pandemia, es que es muy difícil hacer predicciones a largo plazo, con lo cual, me parece prudente que no se haya tomado una decisión definitiva porque no sabemos como vamos a estar dentro de un mes y las medidas y restricciones habrá que decidirlas en función a la situación epidemiológica que tengamos en ese momento”.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid declara que: “Creo que tenemos que ser muy prudentes y, además, muy responsables individualmente, es decir, independientemente de lo que se decida y de las medidas que sean más o menos restrictivas, cada uno de nosotros tiene que cuidarse e intentar no infectar a otras personas”.

Respecto a la Navidad y a las medidas a tomar, el presidente del Colegio de Médicos señala que: “Probablemente con las vacunas que tengamos el año que viene, si podemos esperar que las Navidades del 2021 sean normales, lo que tenemos que hacer es cortarnos estas Navidades para conseguir que todos lleguemos a las Navidades del 2021”.

Ante el plan nacional de vacunación que ha presentado Sánchez, el doctor Martínez-Sellés afirma en TRECE que: “Entendería limitaciones diferentes para cada comunidad autónoma, pero creo que son compatibles con un plan nacional. Es cierto que la situación epidemiológica que tenemos es muy distinta en algunas comunidades autónomas y en otras, por lo que me parece comprensible que las medidas que se vayan a tomar puedan ser distintas”.