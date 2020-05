"Poder hacer una videollamada con mi familia desde el hospital me hizo sentir que volvía a ser yo"

Para celebrar el Día Mundial de la Enfermería, "TRECE al día" habla con una de estas profesionales. Su nombre es Esther Gómez, pero en Instagram muchos la conocen como @mienfermerafavorita. "Un día como hoy, después de todo lo que estamos viviendo, queremos dar las gracias". Esther explica que "anímicamente es duro, son muchos fallecidos, muchas familias destrozadas. Estamos cansados. Igual que los pacientes con ingresos muy largos tienen shock postraumático y están deprimidos, a nosotros nos va a pasar próximamente, porque es un agotamiento brutal, físico y emocional. Por eso, decepciona a veces cómo se comporta la población. Yo no quiero un aumento de sueldo, quiero que la sociedad nos devuelva este gesto".

Sobre la situación actual, Esther Gómez explica que "la población se ha relajado bastante. También se ha infantilizado lo vivido con vídeos de sanitarios bailando, que los hemos tenido también porque son necesarios, pero no se ha mostrado la realidad de lo vivido en los hospitales. Si cuando se decretó el estado de alarma había 5.000 casos, ahora que hay muchos más tenemos que ser conscientes de la capacidad de propagación del virus si no seguimos las medidas de seguridad".

Los enfermeros no sólo curan, sino también cuidan. Un gesto tan sencillo como permitir que un paciente tenga una video llamada con un familiar ha sido estos días una válvula de escape para muchos enfermos. Esther ha posibilitado eso con algunos enfermos a los que atendía. "En ingresos largos, el paciente no sabe nada del exterior. Es increíble ver como un gesto tan sencillo ha salvado vidas, porque hace muchísimo el estado de ánimo". Esther iba en sus días libres a hacer las videollamadas.

En "TRECE al día" hablamos con César, uno de los pacientes a los que Esther conectó con su familia. "Al principio de la enfermedad, cuando estaba en Urgencia tuve la sensación de que me habían parado la vida. Con el paso de los días sentía como si me hubiesen arrebatado de mí mismo. Me encontraba embargado de mi mismo. Y el proyecto de Esther, fue fundamental porque me abrió de nuevo a mi mismo, a mi familia, a mis hijos y mis nietos. Fue una experiencia estupenda. Fue como una ventana que yo no podía abrir, un sentimiento de liberación de vincularme a lo más profundo como es la relación con mi mujer y mis hijos".