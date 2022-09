A mayor conciliación, ¿mayor natalidad?: las medidas y propuestas del Gobierno, a examen

La Plataforma de Infancia, compuesta por más de 70 organizaciones, ha pedido este lunes que se incrementen las ayudas para las familias que tienen hijos menores de edad, como una deducción fiscal reembolsable para todos los hogares con niños. España es uno de los países europeos que tiene una menor tasa de natalidad y que va disminuyendo con los años, principalmente porque en el país tener hijos es un factor de riesgo ante la pobreza, ya que criar a un hijo cuesta entre 500 y 700 euros al mes, según ha recordado la Plataforma.

Pedro Sánchez se ha reunido hoy con medio centenar de ciudadanos que durante esta legislatura le han enviado cartas para trasladarle distintas peticiones. Sobre la baja natalidad, el presidente del Gobierno explica que “los horarios laborales” hacen que “no podamos cuidar de nuestros hijos” e insta a las empresas privadas a “hacer de la jornada laboral una política que beneficie a la sociedad y jóvenes”. ¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora por la conciliación? ¿Qué medidas ha tomado y que debería hacer? ¿Cómo influye la legislación de la conciliación en la natalidad?

Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, responde a estas preguntas en TRECE: “No se han hecho cosas significativas y tampoco sé si está al alcance del presidente del Gobierno. No se puede decretar desde el Gobierno sin asignar parte de los presupuestos del Estado o sin que tenga un efecto negativo para las empresas”.

“La conciliación no se puede imponer a las empresas, salvo que se costee. El que la gente no trabaje, y se le pague, no sale gratis. No se le puede cargar a las empresas los costes de algo que no son beneficio para ellas. Tener hijos es un beneficio para las familias y para la sociedad, pero no para las empresas que su función es crear riqueza. Creo que es incorrecto cargarla de más costes. ¿Qué y quién lo paga? Nada sale gratis”, explica Alejandro.

Alejandro analiza si las medidas de conciliación se han traducido en una mayor natalidad: “En España hemos tenido cada año más permisos de paternidad y cada vez menos natalidad. No ha contribuido a que haya más natalidad. ¿Tienen más hijos las funcionarias, que tienen unas mejores posibilidades de conciliar? No. Hay otra medida de conciliación que es reducir la jornada laboral y tampoco se ha traducido en más natalidad que sigue a la baja”. Alejandro apunta que es necesario hacer un esfuerzo para mejorar la conciliación, pero que esto no se traduce en mayores nacimientos, según demuestran los datos.