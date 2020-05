Mascarillas quirúrgicas, higiénicas, o EPI: Así debemos utilizarlas

La mascarilla se ha convertido en un sistema de protección básico, pero cuál de ellas es la mejor para nosotros.Por primera vez, el Ministerio de Sanidad ha abierto la puerta a la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios públicos. En "TRECE al día" conversamos con la farmacéutica Gema del Caño quien nos explica las diferencias entre ellas. "Hay tres tipos de mascarillas: higiénicas, quirúrgicas y las que son EPI. Las higiénicas son reutilizables, se pueden lavar y tiene un nivel de protección un poco mayor. No son las quirúrgicas, ni son un EPI. Las quirúrgicas protegen de nosotros hacia fuera, para no contagiar a los demás, y luego están las FFP, sean de nivel 1, 2 y 3 y esas sí protegen de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro".

Sobre si debe ser obligatorio su uso, Gema explica que el uso de mascarilla debe ir "siempre acompañado de la distancia de seguridad, no podemos pensar que solo con la mascarilla va a ser suficiente, más que nada porque tenemos mascarillas con diferentes sistemas de filtrado. Siempre que no estemos en un espacio abierto, completamente aislados, debemos usar mascarillas". Gema del Caño señala que las mascarillas quirúrgicas tienen un uso máximo de 4H, y ante la pregunta de si ese tiempo se puede dividir en varias jornadas, afirma que no existe una respuesta concluyente porque "la humedad se va acumulando y puede disminuir la capacidad de filtrado".

En el caso de las FFP su uso es más prolongado. No hay evidencia de si podemos desinfectar en casa, para su nuevo uso, ni si las podemos pulverizar con alcohol o lejía, tenemos que pensar que luego las vamos a llevar en la cara y eso es lo que vamos a inhalar. Así que por el momento es mejor pensar que no son reutilizables" Hay una cuestión muy importante sobre la que incide la farmacéutica, "una mascarilla mal utilizada tiene un riesgo muy elevado. Si nos tocamos la cara, si la subimos a la cabeza o la ponemos en el cuello, esas malas prácticas tienen un riesgo muy elevado".

Por eso, Gema explica cómo debemos colocarlas correctamente. "Las mascarillas quirúrgicas tienen un lado blando y otro azul, el azul debe ir hacia fuera. Lo primero es recogernos el pelo, lavarnos las manos, cogerla por las gomas y colocarla. No debemos tocarla después, no podemos quitárnosla después. Si se nos mueve y queremos ajustarla, debemos lavarnos primero las manos".

En relación con el uso de pantallas, Gema del Caño señala que no se pueden usar de forma exclusiva, ya que están abiertas por abajo, sólo se pueden utilizar si llevamos una mascarilla quirúrgica. No es un exceso, si tenemos patologías previas o no podemos garantizar la distancia de seguridad de dos metros"

Sobre el uso de guantes, "su uso es exclusivo para momentos puntuales. Puede dar una falsa sensación de seguridad, lo que debemos es priorizar el lavado de manos, si no tenemos acceso a él, gel hidroalcóholico".

Finalmete, analizamos con la farmacéutica los resultados de los análisis de seroprevalencia, que señala que sólo el 5% de los españoles tiene anticuerpos frente al coronavirus. "Es un dato bajo, debemos seguir manteniendo la distancia de seguridad , evitar estar en la calle, actuar con responsabilidad y proteger a nuestros mayores"