El magistrado Ignacio González, en TRECE: “El indulto dejaría en papel mojado las decisiones de los jueces"

Ignacio González Vega, magistrado, ha analizado en 'TRECE al día' qué supondría el indulto de los presos separatistas para la Justicia en España. "El indulto aparece recogido en la Constitución, pero colisiona con las sentencias dictadas por los tribunales de justicia. Deja en papel mojado las decisiones de los jueces", ha afirmado.

Sobre cómo será este proceso y qué resultado dará a lugar, González Vega no lo tiene del todo claro: "No sé si va a ser un indulto total o parcial, si la reforma del código penal va a ser una reducción sustancial de las penas para los delitos de sedición y rebelión, o no".

El indulto, una polémica medida de gracia regulada por una ley de 1870

El anuncio del ministro del Justicia, Juan Carlos Campo, del comienzo de la tramitación de las peticiones de indulto a los condenados por el procés pone de nuevo bajo el foco una polémica medida de gracia regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución

Es una medida de gracia a través de la que el Estado perdona el cumplimiento de una condena de forma total o parcial. A diferencia de la amnistía, se trata de una medida individualizada y no implica la desaparición del delito, únicamente de la responsabilidad penal. La Constitución recoge que "corresponde al rey el derecho de gracia con arreglo a la ley" y prohíbe los indultos generales, si bien la decisión se adopta a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros.

La ley estipula que pueden beneficiarse de esta medida los condenados por toda clase de delitos, siempre que lo sean por sentencia firme y se encuentren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena. No pueden recibir esa medida de gracia quienes no cumplan esos requisitos o quienes sean reincidentes en algún delito por el que hayan sido condenados, aunque en este último caso pueden hacerse excepciones.