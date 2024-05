Los resultados electorales en Cataluña hna dejado un escenario abierto para la gobernabilidad de la Generalitat. La "victoria incontestable" de Salvador Illa, como han calificado desde Madrid, no es suficiente para gobernar en solitario y el líder de los socialistas catalanes tendrá que buscar apoyos en el resto de formaciones políticas. Para los politólogos y buenos conocedores de la política catalana se abren dos escenarios, todos ellos con Illa al frente: un gobierno de Illa, en coalición o en solitario.

Hablan los expertos: "Gobierna Illa y no hay opciones reales para Puigdemont"

En 'Trece Al Día', el politólogo, Nacho Corredor, ha pronosticado los escenarios que se abren a partir de ahora para gobernar la Generalitat de Cataluña. Hay dos escenarios, o Illa presidente o repetición de elecciones, cualquier otro escenario que se dibuje forma parte del pensamiento mágico que algunos no han abandonado", explica. Además, en esa misma línea, añade que el "independentismo no tiene mayoría parlamentaria y que es la primera vez que el nacionalismo pierde la mayoría absoluta del parlamento catalán en más de 40 años". En este contexto, Corredor recuerda que Puigdemont dijo que "si no era president, no se presentaría a unas nuevas elecciones y no sería líder de la oposición, abandonaría la política activa". Afirma que Puigdemont "no va a ser president no por Pedro Sánchez, si no porque Esquerra Republicana de Catalunya no va a apoyarle", asegura Nacho.

Para otro de los expertos en la política catalana, el único escenario que se abre a raíz de los resultados es que Salvador Illa sea presidente en solitario porque "no hay ninguna opción real de que Puigdemont sea presidente de la Generalitat". Es el análisis que ha hecho el asesor político y exdiputado del parlament, Roger Montañola. En su opinión, " se ha acabado un proceso de encadilamiento de la sociedad, de retener apoyos sociales para gobernar Cataluña". Montañola recuerda que "ya no hay una mayoría de partidos independentistas" y que "se han cansado de que las propuestas mágicas no dieran ningún tipo de resultado". Además, añade que "el mensaje es que Cataluña vuelve a los inicios del 2010" y cree que esto "no es solo un mensaje para el PSC, si no también para el PP", al que llama a hacer un "análisis profundo".

Puigdemont anuncia su candidatura: ¿estrategia?

En la ecuación de los pactómetros posibles que hay sobre la mesa, el partido de Carles Puigdemont aparece en varios de ellos, aunque para los expertos haya una visión clara. "¿Para que va a querer ser presidente? Él tenía un mandato, el del 1 de octubre y aún está por ver si se presenta como candidato porque es una decisión arbitraria que va a depender del propio presidente del parlamento catalán que no va a proponer a Puigdemont como candidato a la investidura", asegura Nacho Corredor.

El politólogo recuerda que "Junts ha perdido más de 100.000 votos en estas elecciones" y cree que lo está haciendo Puigdemont ahora es "explicar su final político en la lógica de traición a ERC". Para Corredor, "Puigdemont está preparando su dimisión, quiere morir matando y eso significa culpar y responsabilidad a los republicanos de la debacle del independentismo". Si finalmente no se presentara, "sería la primera vez que cumple con su palabara", recueda el experto. "En esta ocasión, dijo que solo volvería para ser president de la Generalitat, está preparando el terreno para el día despues de su carrera política".

El Partido Popular triplica su resultado respecto a 2021

El candidato por el Partido Popular, Alejandro Fernández, obtuvo 15 escaños, un resultado que han celebrado en Génova. Para Roger Montañola, los de Núñez Feijóo en Cataluña tienen que hacer "más análisis". "Estamos hablando de que es el partido con más militancia del Estado, pero el PP no tiene que conformarse con esto, tiene que saber leer que la no uniformidad no implcia la ruptura y creo que el PSC ha ganado por esto, ha recibido parte de voto del nacionalismo moderado, Cataluña podría aspirar a mucho más", señala Montañola.









