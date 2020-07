Los nuevos perfiles laborales tras la pandemia

Con la llegada del coronavirus, nuestras rutinas de trabajo se han visto afectadas y aunque en muchos casos ha tenido efectos devastadores en empresas y trabajadores, también ha abierto la puerta a nuevos perfiles laborales que en "TRECE al día" analizamos con Javier Blasco de Adecco Group Institute.

Entre las profesiones al alza en estos momentos, se encuentran Ciberseguridad, personal de limpieza, robótica, y logística. La Ciberseguridad explica Blasco que ha aumentado su trabajo debido al teletrabajo y la necesidad de implementar medidas de seguridad. "El personal de pandemia se ha puesto en valor con la pandemia", asegura el director de Adecco Group Institute, quien señala que es "un sector que siempre vamos a necesitar y que se va ver también modificado". La róbotica es otro de los sectores en alza, "con la irrupción de una inteligencia artificial que nos va a facilitar mucho la vida". Finalmente, la logística "se ha visto modificada en los últimos tiempos, no tiene nada que ver con cómo estaba organizada hace años. Se han producido avances relacionados con la geolocalización, la presencia de robots en cadenas de distribución".

Precisamente, relacionado con la logística y la vigilancia se está Pedro Carmona, coordinador de auxiliares de vigilantes de playa en Cádiz. Pedro explica que su día a día pasa por crear los cuadrantes, asignar los turnos a cada vigilante, compropbar el material y asignarlo a los vigilantes, y una vez hecho esto y puesto en marcha el dispositivo, atender las incidencias como este fin de semana en el que he ido recorriendo la bahía playa a playa para mediar con la Policía Local y Protección Civil". Pedro explica que la mayoría de las incidencias se deben a que todavía los bañistas no tienen aceptada la presencia de estos auxiliares en la playa, que lo que están haciendo es velar por la salud". Pedro era soporte técnico de una empresa de telecomunicaciones y que a finales de 2019 se quedó en paro. Pese a buscar trabajo, con la pandemia estaba todo paralizado. "En junio cuando salieron las ofertas de auxiliar de vigilante y coordinador, las solicité y me han cogido". Una nueva oportunidad que arroja un poco de esperanza a la situación laboral de nuestro país.