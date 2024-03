Una vez hecho el anuncio para presentarse como candidato a la Generalitat por Junts Per Cataluña, Carles Puigdemont prepara su regreso a España después de siete años. El secreto a voces del expresident llega en el mismo día que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces, publica un nuevo informe contrario a la ley de amnistía. Concluye que es "contrario a la Constitución, quiebra la igualdad de los españoles y vulnera la separación de poderes".

¿Qué consecuencias judiciales tendría el regreso de Puigdemont?

El candidato a la Generalitat por Junts Per Cataluña, mantiene aún los delitos que le imputó el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Es lo que ha asegurado en 'Trece Al Día' el magistrado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Alejandro González Mariscal. "Si Puigdemont decide volver a España, las causas que tendría abiertas serían examinadas por los jueces correspondientes, la justicia actuaría con normalidad". El juez admite que aún es pronto para confirmar que el expresident, una vez en España, entrara en la cárcel, porque "la ley de amnistía aún está en trámite". "Hay que esperar a la tramitación del Senado. Con la norma tal y como la tenemos a día de hoy, se podría plantear una cuestión al Tribunal de Justicia, al Constitucional o a la Unión Europea, para ver si tiene encaje dentro de la Constitución y en el derecho europeo", añade el magistrado.

Más informes contrarios a la amnistía

No solo los letrados del Congreso y Senado se han posicionado en contra del texto de la proposición de ley de amnistía, también los magistrados del Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe en el que concluyen que la amnistía "es inconstitucional, quiebra la igualdad de los españoles y vulnera la separación de poderes". "El informe del CGPJ habla, entre otras cosas, de la inseguridad jurídica que provoca la ley y de cierta indefinición a la hora de aplicarla", asegura el magistrado de la APM.

El nuevo informe del órgano de los jueces vuelve a poner en duda la constitucionalidad de la ley de amnistía, que ya se tramita en el Senado. "Venimos hablando de la ley como concepto y de la amnistía como algo contradictorio contra el Estado de Derecho y la Constitución. El informe del CGPJ redunda en esos argumentos y se extiende a otros más técnicos que tiene que ver con su función constitucional. El informe también incide en los trámites parlamentarios. Una vez iniciados, todavía tenemos por delante el Senado y después volverá al Congreso. Habrá que estar pendientes de las modificaciones y ver si con tantos informes en contra, como hemos visto en otras leyes como la del 'Sí es sí', que después se cambió, esperemos no tener que llegar hasta ese punto", concluye el magistrado.

El CGPJ, de nuevo, dividido

La resolución del informe contrario a la amnistía se ha producido con una clara división por parte de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Han sido nuevo votos favorables de los conservadores frente a 5 de los progresistas y dos votos en blanco, el del presidente del órgano judicial, Vicente Guilarte, y el del vocal Enrique Lucas.

El presidente ha justificado su voto en blanco alegando que debería se debería haber profundizado en una hecho omitido como es el acuerdo suscrito por PSOE y Junts, donde se ofreció la ley de amnistía a cambio del apoyo de investidura del presidente del Gobierno. Sobre esta nueva división que se ha producido en el órgano de los jueces, el magistrado asegura que "no podemos considerar bloques petrificados, cada uno tendrá sus opiniones y no obedecen solo a bloques, si no a los criterios de cada uno en el consejo", añade González Mariscal.