Si los ensayos de la vacuna de Oxford son efectivos, un millón de dosis podrían estar listas en octubre

Joan Pons, enfermero español en Londres, fue inyectado hace una semana con el proyecto de vacuna que se está preparando en Oxford. En "TRECE al día" volvemos a hablar con él para conocer cómo se ha sentido estos días. Joan asegura que se encuentra "perfectamente, no he tenido ningún síntoma y he hecho vida normal. Eso me da mucha esperanza para el futuro porque realmente parece ser que la vacuna sí que funciona". Joan explica que tuvo el brazo un poco dolorido, pero que se le pasó con analgésico y señala que "me he tomado la temperatura cada día, pero no he tenido ningún síntoma. Me comentaron que si ésta me subía más de 37,8 tendría que contactar con el equipo de Oxford y comenzar la cuarentena porque ahí empezaría el protocolo para saber si estoy infectado de coronavirus".

Pons explica que ha trabajado desde el fin de semana en el hospital y señala que "muchos de los compañeros de mi unidad también fueron voluntarios, algunos no lo pudieron ser porque dieron positivo en anticuerpos. Hay muy buen ambiente y el hecho de que estemos todos en este mismo proyecto hace que nos apoyemos mucho". La Universidad de Oxford había pedido que los voluntarios fueran personas en primera línea de contagio, especialmente personal sanitario. Por el momento, los responsables del ensayo están recavando datos y aseguran que en agosto tendrán datos suficientes para saber si la vacuna es efectiva y tomar una decisión para pasar a la siguiente fase. "Si los resultados fueran positivos, en octubre ya estaría disponible el primer millón de dosis, en Navidad posiblemente, podrían llegar a muchos hogares, lo que sería un gran regalo de Reyes, empezar el 2021 sin miedo y con esperanza".

El enfermero español señala que, a lo largo de estos días, le están haciendo diferentes pruebas de los que le irán dando los resultados. "Si doy positivo, significa que he estado en contacto con el virus. En ese caso me harían más pruebas y analíticas para conocer cómo mi sistema inmunitario está respondiendo y si la vacuna es efectiva y puede parar el virus antes de que me invada todo el cuerpo. La esperanza que tiene la Universidad de Oxford es que alguno de los voluntarios dé positivo y puedan tener más datos. Por ello, han pedido también ayuda en EEUU y Brasil, que son los dos países en estos momentos con mayor número de casos. De esta manera esperan tener suficientes datos para en agosto tomar la decisión de comercializar la vacuna"