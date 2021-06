López Acuña, en TRECE: "Tiene poco sentido vacunar a la Selección cuando va a comenzar la Eurocopa"

El Consejo Interterritorial de Salud será este miércoles quien decida si se vacuna a la selección española de fútbol, tal y como ha pedido el Ministerio de Cultura y Deportes y después de que la Comisión de Salud Pública haya evitado este martes pronunciarse sobre el asunto.

Así consta en el orden del día del Consejo Interterritorial que además de la vacunación de la selección de fútbol debatirá sobre el último documento de Sanidad que elimina las restricciones a la hostelería y permite la apertura de ocio nocturno en un nivel medio de riesgo, rectificando así unas medidas que se publicaron hace tres días en el BOE pero que concitaron el rechazo de varias comunidades y de la Audiencia Nacional, en el caso de Madrid.

Cuando faltan seis días para el debut de España en la Eurocopa, la Comisión de Salud Pública optó este martes por no pronunciarse en el asunto, pese a que lo tenía en el orden del día, por considerar que no es de su competencia. Desde Cultura, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes pidió la vacunación de la selección como algo "excepcional"y debido a que se trataba de un gran acontecimiento. "No estamos vacunando a los futbolistas, estamos vacunando a la selección española", ha dicho.

Desde el punto de vista exclusivamente epidemiológico, el exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña ha analizado la situación en el programa de TRECE, 'TRECE al Día', donde ha explicado que en caso de que la Selección se vacune en los próximos días no se conseguirá inmunizar a los jugadores para sus compromisos inminentes. "Vacunar en estos momentos a la Selección, no le va a dar inmunidad para el partido que se juegue dentro de una semana. Desde un punto de vista médico, el efecto de la vacunación se logrará en tres o cinco semanas que es cuando más o menos ha pasado la Eurocopa. Esto tenía que haber sido previsto con más antelación en un diálogo de la Federación Española de Fútbol con el Ministerio de Sanidad".

"Puede tener una justificación el hecho de vacunar a un grupo como es la Selección Española que va a tener riesgo de contagio por las interacciones deportivas. Los términos del debate deberían de ser: saber si es pertinente, si va a rendir efecto vacunar a la Selección y si por tratarse de un grupo que va a estar expuesto a un riesgo de contagio en el contacto con los otros equipos, es necesario o no que sea protegido como un grupo de alta exposición", ha explicado López Acuña.

Por último, el exdirectivo de la OMS considera que esta decisión se debería haber tomado mucho antes: "Ahora sirve de muy poco vacunar a la Selección, con un mes de antelación si hubiera tenido sentido. Tiene poco sentido vacunar justo cuando se va a jugar los partidos de la Eurocopa".