El lenguaje no verbal de Pedro Sánchez: ¿le han afectado los resultados de las elecciones andaluzas?

Eva García, directora del Instituto Español de Sinergología, ha estado en ‘TRECE Al Día’ para analizar la comunicación no verbal de Pedro Sánchez en sus apariciones públicas desde las elecciones andaluzas del 19 de junio. ¿Hay tranquilidad como quieren aparentar? ¿Está el presidente del Gobierno preocupado por el futuro de su Gobierno?

La primera imagen del presidente del Gobierno tras el 19J

Un día después de una victoria aplastante de Juanma Moreno en las elecciones de Andalucía del pasado domingo obteniendo la mayoría absoluta para el Partido Popular, Pedro Sánchez aparecía con rostro visiblemente serio en la Ejecutiva Federal del PSOE. ¿Qué dice su rostro? Eva García lo analiza: “Hay mucha tensión en el rostro y el resto del cuerpo. Si nos centramos en el rostro hay tanta tensión que se le desdibujan los pómulos. También se le ve la parte blanca del ojo y eso es un signo de malestar y te dice si has pasado mala noche. Tiene mala cara porque está tenso y aprieta la boca”.

En cuanto al lenguaje corporal, Pedro Sánchez “tiene los hombros altos y las manos en posición de cuchillo con los dedos blancos de apretar mucho y los tiene apartados del cuerpo… está extremadamente tenso”. Además, Eva subraya un detalle y es que, normalmente, cuando están esperando a que los medios les tomen las fotografía, suelen estar hablando entre ellos y en esta ocasión eso no sucede.

“La boca la abre un poco y hace un movimiento con la lengua por dentro de la boca hacia el lado derecho que significa rechazo y le falta el aire porque abre de nuevo la boca. Lo que se le pasa por la cabeza tiene que ver con tensión, malestar, mucho estrés y rechazo. Son momentos que los que tiene que tragar porque lo está pasando mal”, apunta Eva.

Un día después, en el congreso de los diputados

Dos días después de las elecciones andaluzas, Pedro Sánchez afrontaba una jornada en el Congreso de los Diputados de la que, todavía, no parecía haberse recuperado: “Sigue con la parte de los pómulos plana y tiene un parpadeo asimétrico, que tiene que ver con el cansancio y estrés. Las comisuras de la boca hacia abajo tienen que ver con emociones negativas”.

En cuanto a su rostro durante las intervenciones de otros diputados, Eva señala que “está escuchando a Cuca Gamarra y parpadea – el parpadeo, para los sinergólogos, es un indicador para saber si la persona está conmigo o no está - ¿Cómo es posible que parezca que no está, y que los ojos me dicen que está? Esto es porque está presente, pero no estoy atento a lo que dices. Cuando responde, tanto con Cuca o con Rufián, luego responde otra cosa de la que no se hablaba”.

Una visita a los afectados del incendio de Zamora

Esta mañana, el presidente del Gobierno se ha desplazado hasta Zamora para visitar a los vecinos de la Sierra de la Culebra afectados por el incendio. En esta ocasión, ¿se muestra más natural?: “Todo lo que veo en esta secuencia es algo preparado, por lo que está más cómodo. Este incómodo cuando se enfrenta a preguntas o está en un debate. Aquí no llega a sonreír, pero se le dilata la parte inferior de los ojos, lo que nos indica que está más cómodo. En el momento en el que puede entrar en automático tiene mejor cara. Va evolucionando”.

Pedro Sánchez viaja a Bruselas

Por último, Eva García ha analizado el lenguaje no verbal del presidente del Gobierno en Bruselas durante su comparecencia tras el encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Ha recuperado los pómulos, sonríe. Cuando se le ve pasear por los pasillos parece otro, aunque se le ve cansado. Cuanto más preparado está y se siente que va a ser menos atacado está más cómodo”.

Para terminar, Eva ha querido dar un detalle que podría decir mucho: “Cuando le he visto esta mañana en el Congreso, me he preguntado, ¿cuándo le he visto yo este rostro al presidente?, en 2016, cuando tuvo que dejar el escaño”.