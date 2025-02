Le estafan 46.000 € haciéndose pasar por Marta Ortega: "Lo tenían tan bien montado que pensé, ¿por qué no voy a creerlo?"

46.000 euros robados de un plumazo. Esa es la cantidad de dinero que le han saqueado a Natividad y todo por fiarse de una falsa Marta Ortega. Es, a simple vista, la presidenta de Inditex ofreciendo un suculento negocio imposible de rechazar: “Antes de que decidas cerrar esta página pensando que es demasiado bueno para ser verdad, escúchame. Esto no es otro intento de engañarte y quitarte el dinero”. Pero la imagen es falsa, porque el vídeo no existe. Se ha manipulado utilizando las facciones y la voz de Marta Ortega y una intervención real de una cobertura de Expansión Televisión. Es lo que llaman 'deepfake', la utilización de imágenes y sonidos falsos generados con inteligencia artificial y que imitan la apariencia y la voz con total precisión de una persona.

Todo comienza con un vídeo de Facebook

Adrián Naranjo, periodista de TRECE, ha hablado con Natividad, víctima de esta estafa en la que ha perdido todos los ahorros de su vida. 46.000 euros saqueados mediante pequeños pagos por unos delincuentes que lo han tenido muy fácil. Natividad explica cómo comienza la estafa a través de este vídeo de Marta Ortega: “Yo lo veo en Facebook. Yo quiero saber más y preguntar y quiénes son, pero para eso tengo que poner los 250 euros para poder hablar con ellos. Yo relleno unas casillas en las que pongo mi teléfono, mi nombre y entonces me llaman ellos. Y ya entras en el grupo, que es un grupo de inversión, de grandes inversionistas, dan opción a que la población pueda hacerlo con menos dinero. Y al cabo de dos días, me llamó una persona y yo le dije, bueno, a ver, yo quiero saber quiénes sois vosotros y para eso quiero que me envíes todos los documentos de la empresa, cómo se llama, si está dada de alta, quién es...”.

Natividad se convierte en verdugo de los delincuentes

Natividad no le pone ninguna dificultad a los ladrones. Además de ir haciendo pequeños pagos, llega a aportar su DNI. Pablo de Palacio, abogado de Natividad, explica cómo les “regala” a los delincuentes su identidad: “Llega un momento en el que después de estas pequeñas transferencias le dicen que ha de hacer otra transferencia, pero que esta ya es para el mercado secundario de Hong Kong y que previamente ha de verificar su identidad. Que ponga su DNI al lado de su rostro, delante de la cámara, de su terminal móvil y que de esa manera, una vez verificada la identidad, podrá hacer esa transferencia para el mercado secundario de Hong Kong”.

CORDON PRESS



Se hacen con el dinero y además utilizan a Natividad como pantalla para continuar estafando, eso sí, con su imagen. De esta forma nunca sabremos quién está detrás del delito. Pero para otros estafados, Natividad pasa a ser su verdugo. “Ella nada tiene que ver con esta organización criminal porque como ha dado sus datos, como ha puesto su DNI, como han abierto a su nombre un número de cuenta que está utilizando la banda para estafar a otras personas, lo que se puede ver es involucrada en procedimientos penales en su contra por presuntos delitos de estafa, de blanqueo de capitales o contra incluso hacienda pública”, advierte su abogado.

Acaba perdiendo todos sus ahorros

En esta estafa hay un elemento clave que juega a favor de los malos y en contra de Natividad, la confianza que ella deposita en la organización criminal: “Me envían todo lo que yo les pido y la persona que me va a llevar tiene un número asignado como si fuera un colegiado, igual que un médico o un abogado. Me dice el número, me dice su correo, el nombre completo, incluso llegamos a hablar a través de videoconferencia. Lo tienen muy bien montado”.

Comienzan solicitando cantidades pequeñas y van aumentándolas: “Yo puse 2.000 euros y 2.200 después y como tenía toda la información, me envió gráficos de dónde estaban ingresando, lo que estaban recogiendo, lo que ganaban...”. Natividad, de esta forma, acaba perdiendo todos sus ahorros: “46.000 euros. Pedían 60.000 para poder entrar en el mercado chino. Yo le dije, no, yo 60.000 no pongo”.

Finalmente, se da cuenta de que se trata de una estafa: “Bueno, me doy cuenta porque me hicieron poner dinero a nombre de una persona en una cuenta corriente del BBVA. Y yo le dije, oye, ¿por qué no pongo el dinero directamente a la empresa? Y le dije, no, porque esta persona es la encargada de los que invierten 10.000 euros. Conforme voy poniendo dinero me dan diferentes nombres y todos al BBVA”. Natividad confiesa que “lo tenían tan bien montado que pensé, ¿por qué no voy a creerlo? No seas tan incrédula”.

El abogado de Natividad advierte que conseguir recuperar el dinero perdido es muy complicado: “La denuncia en principio siempre es de especial complejidad porque se produce en el mundo del ciberespacio. Y al producirse en el ciberespacio, tenemos un problema a la hora de identificar a los sujetos activos del delito. Pero la policía ya va tras ellos, la policía lo que nos ha dicho es que está colaborando incluso con la Interpol”.