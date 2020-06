El Laboratorio de la Trastienda: China crea un sistema de comunicación imposible de espiar

El Gobierno chino ha desarrollado la comunicación cuántica por el espacio para que nadie sea capaz de descifrarla ni, por tanto, espiarla. Para analizar esta noticia, en "TRECE al día" contamos con el divulgador Jorge Alcalde. "Lo que han hecho los científicos chinos es enviar unas claves indescifrables, jamás nadie podrá conocer un texto que esté escrito con estas claves, y lo han hecho utilizando el entrelazamiento cuántico, que es una propiedad de la materia que indica que cualquier partícula subatómica en el cosmos que se entrelace con una segunda partícula hará que lo que le pase a una afectará a la otra, aunque estén separadas miles y miles de kilómetros. Es algo difícil de creer, pero existe y así se ha demostrado".

Nuestro divulgador de cabecera nos pone un ejemplo, "imaginémonos que tenemos dos cajas, en cada una hay una bola de billar que está cambiando permanentemente de color de azul a rojo y de rojo azul, y que solo cuando abrimos una de las cajas se mantiene en un color, y sabemos que si una bola se ha detenido en el color rojo, la otra será azul, aunque estén separadas miles de kilómetros. Algo similar sucede con las partículas, conociendo el estado de una, conoceremos el de la otra aunque estén en la otra punta del Universo, y modificando el estado de una, modificamos el estado de otra"

Alcalde incide que lo que han hecho los científicos chinos es "utilizar estas partículas, en este caso fotones emitidos por un satélite, para modificar una partícula en la localidad china donde se ha hecho el experimento y provocar una modificación en otra partícula a 1.200Km de distancia, de manera que sólo el que conozca la primera partícula, podrá conocer el contenido de la segunda. Parece Cencia Ficción, pero estamos muy cerca de las claves invulnerables para siempre". Jorge Alcalde señala que, aunque es difícil de concebir, se ha demostrado que el entrelazamiento cuántico existe y que "todas las partículas en el Universo están relacionadas".

Otra de las cuestiones de las que nos habla Jorge Alcalde es la hidroxicloroquina, que, aunque en un principio se utlizó para tratar el coronavirus, se ha descartado definitivamente, según ha anunciado la OMS. Alcalde ha señalado que, tras varios estudios se ha descartado para su uso en primera líneo, y sólo está autorizado para casos urgentes.

¿Podríamos conseguir que el ser humano pasase una gran cantidad de años en hibernación y que al despertar fuese como si el tiempo no hubiera pasado? La respuesta, según explica Alcalde, es "por ahora no. Pero hay una investigación de un laboratorio japonés en el que han inducido a unas ratas al estado de hibernación. Lo que han conseguido es estimular unas neuronas que provocan que nos quedemos adormilados y han conseguido que baje su ritmo cardiaco y permanezcan en un estado similar a la hibernación. La pregunta es ¿será posible con los hombres? Por ahora no, porque los seres humanos no tenemos esas neuronas. Así que habrá que buscar alternativas".