José María Olmo: "Estaban convencidos de que este documento no iba a ver la luz"

Se ha hecho público un documento firmado por la directora de la Guardia Civi en el que se señala que la destitución del Coronel Pérez de los Cobos se debió a la falta de confianza "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento". Por el momento, el ministro del Interior ha descartado dimitir.

En "TRECE al día" conversamos con José María Olmo, el periodista de Elconfidencial.com y colaborador de La Linterna de COPE que ha desvelado el documento quien destaca que "no existe ninguna vía para que los mandos del Ministerio del Interior justifiquen que intenten recavar datos de una investigación judicializada. En este caso, además, la jueza había ordenado que no se compartiera información y que sólo se informara a ella de los avances en la investigación".

El periodista explica que ha sido difícil acceder al documento, "porque había que conseguir la información y luego contrastar su veracidad. A lo largo del día se han hecho acusaciones señalando que no está contrastada. Es absurdo, porque el documento cuenta con un código de verificación." Para José María Olmo, "ha sido difícil porque durante la última semana el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad han comprometido su palabra señalando que ese documento no existía y esa versión era falsa, añadiendo que el cese de Pérez de los Cobos se debía a una reestructuración porque estaban convencidos de que este documento no iba a ver la luz, así de protegido estaba. Hemos conseguido tener acceso a él, verificarlo y es evidente que era relevante que los españoles tenían que saber qué ocurrió realmente. En un periodo muy delicado en el que se está intentando investigar qué ocurrió en los periodos iniciales de una crisis sanitaria que ha costado 43.000 muertos, este documento arroja luz sobre un periodo clave que probablemente el día de mañana estudiarán los historiadores", concluye.