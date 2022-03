Incertidumbre en las estaciones de servicio y gasolineras: "Va a haber un colapso inimaginable"

Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, ha atendido a 'TRECE al día' para explicar cómo afrontan las estaciones de servicio y gasolineras el primer día de entrada en vigor del Real Decreto por el que se bonifica con 0,20€ de descuento el litro de carburante.

"Qué autónomo tiene capacidad financiera de adelantar 1.000€ al día?

"Menos de tres horas antes de que entre en vigor no sabemos lo que va a pasar. Todo son dudas entre nuestros asociados", aseguraba este jueves Nacho Rabadán en TRECE. "Ayer pedimos un interlocutor válido y único a la Agencia Tributaria, que necesitábamos hablar con alguien para solucionar las dudas y trasladarlo a todas las estaciones de servicio y gasolineras".

El director de CEEES asegura que "no podemos más que lamentar la situación y pedir disculpas por lo que pueda pasar, porque no sabemos qué va a pasar. Y todo por no tener una respuesta sólida por parte de la Administración".

Este viernes, explica Nacho Rabadán, "probablemente en muchas estaciones de servicio habrá un colapso que no me imagino lo que pasará. Dando por descontados los problemas financieros, que son serios, no sabemos si tenemos la capacidad técnica y quien hace la informática de una estación de servicio no es cualquiera, son empresas punteras del sector y multinacionales que han dicho que esto se puede hacer, claro, pero no en 36 horas. Y mientras tanto, la Agencia Tributaria sigue sin publicar el formulario para solicitar el anticipo y no poner 1.000 euros al día de nuestro bolsillo".

"Todo pasa por no tener una respuesta de la Administración"

La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio recuerda en 'TRECE al día' a través de su director general que "el 70% de las estaciones de servicio en España son PYMES y 3.800 autónomos en nuestro sector, aunque la estación de servicio sea de una marca muy reconocida. La Administración pide que cada vez que abramos la persiana hasta que abonen el adelanto pongamos una media de 1.000€ al día. ¿Qué autónomo tiene esa capacidad financiera? Si nuestros asociados no tienen liquidez, cómo van a comprar el producto".