Iglesia Noticia, La Misión, un don gratuito del espíritu

El Papa Francisco dirige una carta a las Obras Misionales Pontificias en la que recuerda que la misión es un don gratuito de Espíritu y no el resultado de estrategias. En ese sentido, el Pontífice pide no burocratizar el mensaje cristiano y no tomar como rehén la Palabra de Cristo para proyectos clericales de poder o de dominio. “Las OMP, con su red difundida por todo el mundo, reflejan la rica variedad del ‘pueblo con muchos rostros’ reunido por la gracia de Cristo, con su fervor misionero" señala el Santo Padre en una carta en la que el hilo conductor es que la salvación es siempre un encuentro con Dios.

Este año se celebran los 500 años del nacimiento de Rafael y los Museos Vaticanos muestran su último trabajo, tras un profundo trabajo de restauración durante cinco años. En la "Capilla Sixtina" de Valencia, los feligreses se sienten entusiasmados por la vuelta al templo.

La página web MIsa en Casa, surgida durante el confinamiento para vivir la Eucaristia en los hogares, es una iniciativa del seminarista de Toledo Álvaro Serrano, que señala que la web "ha superado todas las expectativas, y desde otros países nos piden que incorporemos sus misas porque hay mucha gente mayor que se siente muy sola y que a través de la plataforma se ha podido sentir acompañada".

La Universidad Pontificia de Comillas entrega el II Premio Padre Arrupe de Derechos Humanos. Los galardonados son el Servicio Jesuita a refugiados y el periodista Jesús Blasco de Avellaneda. El encargado de entregar virtualmente el galardón ha sido el Cardenal Czerry. El Papa les ha dedicado una carta manuscrita en la que destaca que este Premio "nos permite abrir más los ojos y los oídos a los que sufren".