Iglesia Noticia, Dar testimonio para que la Iglesia crezca

Actualidad General del Papa Francisco. El Pontífice ha querido lanzar un mensaje a los católicos señalando que Dios llama con paciencia al corazón de las personas y espera que le respondan. El Papa propone un ayuno por el fin de la pandemia. Se trata de una iniciativa del Alto Comité para la Fraternidad Humana. La Iglesia celebra la Virgen de Fátima, este año sin la peregrinación habitual. La Iglesia ha hecho un llamamiento para que los católicos se unan con velas a la Festividad y sigan la Misa desde su casa. Se cumplen 39 años del intento de atentado en la Plaza de San Pedro contra San Juan Pablo II.

Los obispos del Reino Unido lamentan que el Gobierno no haya tenido en cuenta las necesidades espirituales de losbritánicos para planificar la desescalada y señalan que los templos pueden abrirse para la oración individual. Un grupo de sacerdotes de Asidonia Jerez cantan por videoconferencia "Me has seducido Señor". Con él quieren agradecer a los feligreses su entrega pastoral durante la pandemia.

Se trata de cinco religiosos unidos desde sus respectivos hogares que, acompañados de guitarras, piano y flauta interpretan este bello tema para responder a las muestras de cariño recibidas durante estos dos meses.