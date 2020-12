El presidente de los hosteleros denuncia en 'TRECE al día' que les "están arruinando las medidas arbitrarias"

José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería, analiza en 'TRECE Al Día' la situación de los hosteleros en nuestro país afectado por las medidas restrictivas para frenar la pandemia. El empresario hostelero explica que “en torno a 75.000 hostales han cerrado ya la persiana”. Sin embargo, añade que “hay algunos que tienen intención de reabrir en cuanto las condiciones limitantes que estamos viviendo en todas las comunidades, con este desastre que nos está llevando cada legislación de cada comunidad, con esta olimpiada de la creatividad, es la ruina a la que nos está llevando esta situación grave desde el punto de vista sanitario, pero sobre todo, nos está arruinando no tanto el covid si no las medidas arbitrarias que se están tomando de manera continua en todas las comunidades autónomas”.

En otros países europeos como Alemania o Reino Unido, la hostelería está recibiendo ayudas por parte del Gobierno. El hostelero expone que “lamentablemente no sabemos el por qué no a las ayudas, hoy hablaba con nuestra ministra y me ha dicho que no han renunciado a las ayudas, pero que es complejo y que hay ayudas que tardan mucho en gestionarse”.

El presidente de la Federación Española de Hostelería señala en TRECE que “ahora hay que confiar en que esas ayudas sigan, nos lo ha prometido hoy mismo la ministra Maroto, y hoy se han aprobado ayudas que tendríamos que calificar de muy decepcionantes, porque es verdad que hemos reclamado ayudas directas, como toda Europa, y se han aprobado muchas medidas, que todas son buenas, pero a modo de resumen es como si necesitas que te inviten a comer y te invitan a una caña”. E insiste en que lo que hay que hacer es “estudiar la letra pequeña, tenemos que estudiar sinceramente si es verdad que esas ayudas fiscales están, si son logrables, si son atractivas, y si podemos convencer a nuestros arrendadores de que nos ayuden un poco”.

El presidente de la FEHR concluye manifestando que “llevamos 9 meses de ruina, hoy prácticamente España es un solar, salvo alguna isla y es un poco lo que reclamamos a las autoridades sanitarias, que repliquen los modelos como Madrid o como Extremadura por las que se ha apostado no por la ruina si no porque salud y economía vayan de la mano”.