La historia de vida de Ingeborg Schlichting: de huir del nazismo a ser institutriz en España

Nos teletransportamos a Alemania, en concreto a Hamburgo en el año 1943. Entonces, la Segunda Guerra Mundial llevaba ya varios años golpeando con fuerza y arrasando toda Europa. En esta ciudad alemana vivía una joven que había perdido hacía muy poco tiempo a un hermano luchando en la guerra. Esa joven es hoy la madre de nuestra compañera y directora del 'Fin de Semana de COPE'Cristina López Schlichting, que plasma su historia de vida en un libro que ha titulado: 'Así encontré la felicidad'. En él le acompaña su hija firmando el prólogo y cuenta cómo pasó de vivir bajo el nazismo de Hitler a aterrizar en España para construir una nueva oportunidad y formar una familia.

Una alemana que se enamoró de España tras huir de su ciudad natal por el horror de la guerra

Ingeborg Schlichting vivió de cerca el horror de la guerra, de hecho, los bombardeos le obligaron a huir lejos de su ciudad natal con la ayuda de su vecino que les había acogido tanto a ella como a su familia. Entre las páginas de su libro y a sus 86 años, recuerda aquellos días como una pesadilla. Una pesadilla que acabó con un final feliz al llegar a nuestro país y que se ha atrevido a escribir y a compartirla con los demás. También en 'Trece al día' donde señala que: "los oyentes del programa de mi hija me animaron a contar mi vida y la editorial se dirigió a mi, ahí fue cuando dije vamos a intentarlo y creo que ha salido bien, mejor de lo que yo pensaba". Eso sí, lo ha tenido guardado bajo llave porque no ha compartido en casa nada de lo que desvelaba: "no he enseñado el libro a nadie de mi familia". Un efecto sorpresa para Cristina, aunque ella ya está muy familiarizada con las anécdotas que su madre le ha ido contando, entre ellas, cómo fue vivir los bombardeos de Hamburgo en el año 43, las bombas de fósforo, cómo era jugar entre las ruinas de aquel desastre o cómo se sintió al llegar en los años 50 a España.

Un libro que recuerda a los más jóvenes el valor de las pequeñas cosas

Un libro que resulta cercano para las personas que han vivido una situación parecida, asegura Ingeborg: "Las personas que han vivido la misma época se sienten reflejadas y me felicitan mucho pero creo que también ayuda a toda la gente que emigra". También, apunta su hija Cristina, puede ser un libro que recuerde a los más jóvenes las cosas importantes: "Hay mucha gente de la generación de mi madre que ha construido Europa, que ha trabajado mucho, gente esforzada que recuerda perfectamente los males de la guerra y toda la sabiduría que se saca de ahí, valores como esforzarse que son de esa generación." La historia y las vivencias de una alemana que han supuesto una catarata de emociones al recordar, pero que también, asegura su protagonista y autora, han servido para mantenerala ocupada tras el fallecimiento de su marido.