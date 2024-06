García Ortiz impone su postura por la mínima: "Una Fiscalía neutral debería respetar a los fiscales"

La Cúpula Fiscal respalda finalmente la postura del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hace, eso sí, tras una larga reunión de más de cinco horas y con la Junta de fiscales muy dividida. Prueba de ello ha sido sin duda la ajustada votación con 19 votos a favor, 17 votos en contra y una abstención. Con este resultado se avala por tanto aplicar la ley de la Amnistía a todos los delitos que se le atribuyen a los líderes independentistas. También al de la malversación, al que recordemos, se oponían los cuatro fiscales del Procés que han sido apartados de la causa. García Ortiz ha designado a su número dos y a otro fiscal para que elaboren un informe con la postura acordada que mañana estará sobre la mesa de Pablo Llarena, el juez instructor de la causa del Procés en el Supremo. Tribunal, por cierto que tiene ahora la última palabra.

¿Una Fiscalía neutral que respeta la independencia judicial?

La decisión ha partido en dos a la cúpula de la Fiscalía. Se esperaba de hecho que el debate fuera intenso y así ha sido. Seis horas de votación que han terminado con un resultado sumamente ajustado: por un solo voto (al margen del del propio García Ortiz). El máximo órgano consultivo del Ministerio Fiscal ha avalado la tésis de que malgastar el dinero público y desviar fondos públicos durante el proceso de Sedición también sea amnistiado. Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, señala en 'Trece al Día' que antes que nada es importante que el sistema judicial sea independiente: "Defiendo que la Fiscalía tenga independencia del Gobierno y para que así sea hay que respetar al fiscal del caso. En este caso concreto, los fiscales son los mejores y de la máxima categoría. Cuando les quitas el caso a los fiscales es porque se ha hecho mal y eso es algo que aquí no ha sucedido". En esa misma línea Viada cree que Álvaro García Ortiz obedece a la estrategia del Gobierno por encima de todo y eso conlleva que no se respete precisamente la independencia del Ministerio Público: "El Fiscal General del Estado, entre sus reconocimientos, está el de llevar a cabo la política criminal del Gobierno y cuando es tan evidente ese mensaje que te lanzan, no me parece bien desde la independencia. No hay reproche alguno para esos fiscales que son de la élite judicial de nuestro país". Insiste de hecho en que "Una Fiscalía neutral debería haber respetado a los cuatro fiscales, decida lo que decida después el Tribunal Supremo".

Una ley de Amnistía, "hecha a medida de los independentistas"

Para Viada la amnistía es una norma hecha por y para los independentistas: "Hay una ley de amnistía hecha a medida para los afectados por la propia ley y hay preceptos que hay que interpretar". Salvador Viada, de hecho, subraya el papel que debe tener el fiscal: "La posición del fiscal es intentar evitar la impunidad de todos aquellos que no están claramente cubiertos por la ley de la Amnistía porque han cometido delitos. Es un tema discutible porque la ley dice que en los casos en los que no haya enriquecimiento personal la ley lo cubre aunque haya malversaciones". Defiende además que "cuando se eligen a las personas adecuadas no hacen falta las directrices. No hace falta dar instrucciones". Las leyes son interpretables y hay que aplicarlas sin ser ambiguo, asegura el fiscal del Alto Tribunal, eso sí, advierte de que apartar a fiscales sin una razón "son prácticas contrarias al recto principio de dejar a los fiscales sus competencias y están orientadas a favor de la línea gubernamental en la jerarquía".