El fiscal del Tribunal Supremo cree que García Ortiz "debería dimitir" y explica por qué no lo hace: "Le conviene"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz insiste en seguir al frente de su cargo. Así lo ha manifestado hoy en un comunicado en el que asegura que mantenerse en el puesto es "lo menos gravoso y lo más prudente para la institución". García Ortiz considera que su continuidad al frente del Ministerio Público "refuerza la independencia de la Fiscalía española". En su escrito, el Tribunal Supremo considera que hay indicios de una posible vulneración de la legítima defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía le pidió al Alto Tribunal que archivase este caso, pero no se ha secundado esa petición. Al contrario, por unanimidad, hoy el Supremo abre causa contra García Ortiz. Y ahora, el juez instructor tendrá que determinar qué diligencias ordena. Entre ellas, la citación para que declare aquí como imputado. La Asociación de Fiscales pide su dimisión inmediata. El Gobierno, en cambio, defiende a García Ortiz. El Ministro de Justicia, Félix Bolaños, se adelanta al trabajo de los jueces y anticipa que la imputación va a quedar en nada. El Fiscal General del Estado admite que es "consciente de la repercusión pública de la noticia. y ha convocado para mañana a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal. La intención de Ortiz es "hacerles partícipes de esta decisión, dar explicaciones y también escucharles", asegura.

Álvaro García Ortiz se atrinchera en el cargo y no dimite

En 'Trece Al Día', el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha dado su primera impresión respecto a la imputación del fiscal general del Estado. "Esperábamos algo parecido. No es un día de gusto. Si hoy esto hubiera concluido con la dimisión del fiscal general, unas personas responden de sus sospechas y la institución quedaría a salvo, pero no ha sido así. Mañana seguiremos en la fiscalía con el mismo fiscal general del Estado, con la fiscalía tratando de convencer a la gente que es imparcial en la causa en la que el jefe está siendo investigado. Esto no resiste a un análisis", explica.

La única razón por la que el fiscal del Alto Tribunal cree que García Ortiz no ha dimitido de su cargo es porque "le conviene". Recuerda Salvador Viada que el "Gobierno puede cesarlo, pero no está por la labor. Hay una causa de cese, por el incumplimiento grave de sus funciones, el haber quebrantado la ley, es razón para el cese o la remoción, ya ha utilizado los poderes de la institución para protegerse".

García Ortiz convoca a la Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal

Salvador Viada será uno de los fiscales que mañana estará en la reunión de urgencia convocada por Álvaro García Ortiz después de conocer su imputación por el Tribunal Supremo. La intención, dice el todavía fiscal general del Estado, es "hacerles partícipes de su decisión de quedarse, dar explicaciones y también escucharles".

¿Qué le diría Salvador Viada a García Ortiz? "Le diría que no puede seguir en el cargo, porque la fiscalía es una institución a la que acudimos con vocación, una institución ejemplar donde estamos rodeados de delitos, pero nosotros no, nosotros nos mantenemos fuera de eso, los perseguimos", asegura el fiscal. Además, Viada "está convencido de que García Ortiz tiene que entender que esto no es así". "Él considera que lo mejor para la fiscalía es quedarse, ya le digo que no, lo mejor no es tener un fiscal general imputado".

El Gobierno respalda al fiscal general del Estado

"El Gobierno respalda a los fiscales y a los funcionarios públicos que hacen su trabajo", ha expresado Félix Bolaños en unas declaraciones minutos después de conocer la imputación del fiscal general. El ministro de justicia y gran parte del ala socialista del Ejecutivo y de Sumar han salido en tromba a defender a Álvaro García Ortiz utilizando los casos de corrupción del Partido Popular.

Sobre este respaldo, el fiscal del Alto Tribunal responde que "a quien respalda el Gobierno es al fiscal general, no a los que estamos por debajo". Asegura Salvador Viada que "cualquiera entiende que un fiscal general del Estado es mejor que no esté imputado, es de cajón".

"Si alguien penetra en la intimidad del ministro Bolaños y revela lo que encuentra, siendo verdad, estoy seguro de que él dirá que eso es delito, porque hay mas cosas más allá de la verdad, la intimidad", concluye el fiscal.