Fernando de Haro, en 'TRECE al Día': "¿Qué va a suceder con esos migrantes sin un sitio donde dormir?"

Fernando de Haro en 'TRECE al Día' ha reflexionado sobre la realidad que ha vivido de primera mano en la playa del Tarajal, con ese goteo incensante de inmigrantes que trataban de llegar a nuestro país. Una crisis migratoria sin precedentes que ha contado en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE.

El periodista ha contado el protocolo que seguían Policía Nacional y el Ejército para atender a los inmigrantes que llegaban de manera constante: "Esperaban que reposaran y les invitaban a que volvieran a Marruecos. Les he visto actuar con unos objetivos precisos: no utilizar la violencia y les invitaba a volver a Marruecos de forma sosegada y tranquila".

Mientras, el personal de Cruz Roja corría de un lado para otro. "Veían si tenían pulso y les daban la primera atención médica. Estaban dando lo mejor de sí mismos con un sentimiento doble: el desafío de Marruecos y la compasión hacia los que estaban siendo instrumentalizados", ha indicado el copresentador de 'La Tarde'.

De Haro no olvidará dos imágenes en esta cobertura informativa que ha realizado en Ceuta para 'La Tarde' de COPE. "Un subsahariano agarrado a la bota de un Policía suplicándole que le dejara en España y la de otro con dificultades para respirar que ha tenido que ser atendido por Cruz Roja".

Una tragedia, ha asegurado, la de estos chavales que "están siendo instrumentalizados porque está claro que no es una crisis migratoria. Es un desafío internacional que nos hace Marruecos".

"He hablado con los soldados que hacían su trabajo con una delicadeza impresionante. He visto a muchos tapando con mantas a niños. Me decían que les han engañado. Les han prometido el paraíso y se han encontrado con que en Ceuta no tenían nada que hacer", ha afirmado De Haro.

La situación no está totalmente controlada pues hay centenares de marroquíes que no han vuelto a su país y esto genera temor en Ceuta. "Se ha incrementado el 10% de la población de la ciudad. ¿Qué va a suceder con esos migrantes sin un sitio dónde dormir? La crisis se puede acentuar en los próximos días por la situación de esos chicos?".

"Marruecos quiere presionarnos para que cambiemos de posición respecto al Sáhara y porque tiene una situación complicada por el covid, porque el cierre de fronteras ha causado una importante crisis económica", ha explicado el comunicador de COPE, intentando mantener a raya la emoción en 'La Tarde'.

Fernando de Haro ha lamentado que los que pagan son los vecinos de Ceuta, pero se ha referido también a todas aquellas personas que tiene delante. "No es inmigración, es una instrumentalización", ha insistido. Y el resultado ha sido "esta tragedia".









