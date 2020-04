Fernando Giménez Barriocanal, en TRECE: "La solidaridad de los españoles siempre ha sido ejemplar"

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente de COPE y TRECE ha pasado por la televisión del grupo para hacer un gran anuncio. La CEE ha puesto en marcha una campaña fundamental para la vida de la Iglesia como es 'Dono a mi Iglesia': “Ahora más que nunca es el momento de ponermos a disposición de todos y de colaborar”, ha asegurado Giménez Barriocanal.

Sobre la camapaña en concreto ha querido explicar que "tiene que ver con algo muy claro. En España existen 23.000 parroquias que están sin culto, viven de las aportaciones de los fieles que van y a día de hoy los ingresos son prácticamente 0 y hay que seguir pagando. Como todo el mundo, los sacerdotes también necesitan comer”, ha recordado.

Ayuda para la vida diaria de las parroquias

“Las pequeñas parroquias necesitan a día de hoy la colaboración de todos, la Iglesia está haciendo una inmensa labor acompañando a los enfermos, en los momentos de duelo, a los familiares, espiritualmente. Estamos viendo parroquias que están celebrando misas online, hay conventos que están fabricando mascarillas, estamos viviendo cómo se organizan en las parroquias toda la actividad relacionada con la caridad.", ha relatado Barriocanal en TRECE. La solución a los problemas que el cese de actividad ha causado en muchas parroquias está clara: "Necesitamos ayuda económica para seguir haciendo el bien”.

¿Dónde va el dinero de las donaciones?

Giménez Barriocanal ha explicado con mucha claridad qué ocurre cuando alguien realiza una donación a esta campaña tan necesaria: “Nosotros, cuando alguien done una cantidad de dinero a una parroquia concreta, ese dinero va a ir a la cuenta de la diócesis y a los cinco días se ingresa a la cuenta de la parroquia. La economía de una parroquia tiene gastos de retribución del sacerdote, el mantenimiento de los templos y la actividad pastoral y asistencial que la Iglesia realiza desde la catequesis que reciben nuestros hijos, desde la atención a las familias, a los más desfavorecidos y a la cantidad de gente que está yendo a las parroquias a pedir cosas que jamás había ido.

Sobre estas personas vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE ha recordado que "piden consuelo y ayuda y necesitamos recursos con esa donación que pueden hacer a https://www.donoamiiglesia.es, ya sea una ayuda puntual o con un compromiso permanente, va a permitir que la parroquia pueda seguir haciendo el bien”.

¿Cómo puedo ayudar?

Como Fernando ha explicado en TRECE, a través del sitio web https://www.donoamiiglesia.esse pueden hacer las donaciones que la gente considere oportunas. Y sobre este particular asunto, cuánto donar, Barriocanal ha querido ser tajante: “Nosotros no estamos pidiendo millones, estamos diciendo que esa caña o ese pequeño obsequio o gesto que no puedes hacer, cualquier ayuda va a ser muy importante porque va a permitir con muchos poquitos que vivamos la Comunión. Estamos en Pascua, viviendo la experiencia de Cristo resucitado que nos cambia el corazón, la Iglesia quiere transmitir ese mensaje de esperanza y con muchos poquitos podemos hacer muchísimo”, ha recordado.

Vídeo

“Las parroquias van a necesitar muchísimo ayuda, no solo la económica, sino para organizar la labor estrictamente existencial que se va a multiplicar. Es la verdad, vamos a vivir una situación que no hemos vivido en España los menores de 70 años", ha comentado. Y es que lo insólito de la situación ha golpeado con dureza a millones de fieles en el mundo y en especial en nuestro país: "A partir del 11 de mayo, cuando se pueda volver al culto presencial, vamos a necesitar gente para ayudar a la organización. Hay que ponerse a disposición de los párrocos para seguir ayudando", ha querido afirmar.

Distintas modalidades de donación

Una vez que uno ha decidido realizar una donación, existen varias modalidades para llevarlas a cabo: “Nosotros damos la opción de donar a la Conferencia Episcopal para que lo reparta allá donde haya más necesidades o bien a una de las 70 diócesis que hay en España, o a tu parroquia que es lo más cercano. Va a haber sitios a los que no va a llegar las donaciones y por eso la Conferencia Episcopal llegará allí con esa aportación”, ha apuntado Giménez Barriocanal.

“Se puede llamar a la parroquia y ver cómo colaborar, hay algunas que han organizado sistemas como con Bizum, se puede seguir acudiendo y entregar el donativo. Ya no vamos a poder pasar el cestillo por medidas higiénicas y tendremos que organizarlo de otra manera. Lo importante es facilitar para que todo el mundo piense cómo podemos ayudar. En la anterior crisis, los sacerdotes tuvieron un papel fundamental y debemos organizarnos ahora de nuevo porque lo necesita la sociedad española”, ha recordado.

El futuro de la Iglesia y de las iglesias

Por último, el también presidente de COPE y TRECE ha querido vislumbrar el futuro que la misma Conferencia se ha marcado siguiendo las recomendaciones de las autoridades: “Las iglesias están abiertas, pero a partir del 11 de mayo se volverán a celebrar los actos de culto con un tercio del aforo y quizá todos no puedan ir, pero hay muchas formas de seguir la Eucaristía como por TRECE televisión de lunes a sábado a las 11:00 y los domingos a las 12:00", ha recordado.

Finalmente, Fernando Giménez Barriocanal ha tenido unas palabras en recuerdo de "la solidaridad de los españoles", la cual ha calificado como "siempre ha sido ejemplar". "La Iglesia es una forma extraordinaria de ayudar, donde a nadie se le pregunta si es católico o no para ser atendido. Los católicos tiene un enorme compromiso, mi mujer decidió hace un mes y medio irse a trabajar como médico de urgencias a un hospital porque la experiencia de la fe te llama a ayudar a los demás", ha confesado en su paso por TRECE el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.