El banco Santander ha sufrido un 'hackeo' que ha afectado a clientes del banco en España, Uruguay y Chile, así como a "todos" los empelados y algunos exempleados del grupo. Se trata, según informa la propia entidad, de datos como el lugar y fecha de nacimiento, la dirección postal y digital o el número de teléfono. En su comunicado, el banco ha subarayado que el dinero depositado por los clientes no corre peligro, ya que "no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitan operar con el banco" que haya sido robada. "Las operaciones y los clientes pueden seguir operando con seguridad", han destacado desde el Santander.

El Santander sufre un ciberataque que afecta a los datos personales de sus clientes

En 'Trece Al Día', Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, ha explicado algunos de los motivos por los que los clientes del Santander pueden "estar razonablemente tranquilos" ante el ciberataque. "Les diría que es un gran banco con un gran equipo de ciberseguridad, sabiendo que, como en la vida misma, en Internet no hay 100% de seguridad, me preocuparía más si se tratara de otras instituciones que no invierten tanto en ciberseguridad como lo hace este banco", admite Borja.

Desde la entidad bancaria reiteran que el ataque solo ha afectado a los datos y no a las contraseñas, es decir, no han accedido a las credenciales que se utilizan para acceder a las aplicaciones bancarias. "Hay dos formas de acceder a esas cuentas, una de ellas es hacerse pasar por el banco en una llamada y, la segunda, la más preocupante, es cuando se han robado datos de los empleados. En el caso del Santander estarán securizados todos sus empleados y directivos, pero en muchas empresas, se gasta mucho dinero en securizar los servidores centrales, pero no los que están en casa, muchas veces los ciberdelicuentes aprovechan esto para acceder como el caballo de troya a los datos de los empleados", recuerda Adsuara.

"Miles" de ciberataques diarios

La ciberseguridad se ha convertido en una de las principales amenazas para el sector bancario, que en los últimos años ha aumentado su inversión en tecnología para proteger sus sitemas y para hacer frente a incidentes de este tipo. Pese a estos impulsos, las demandas por este tipo de estafas van en aumento. Según los últimos datos del Banco de España disponibles, las reclamaciones por fraude de los clientes ante el regulador se duplicaron en 2022, pasando de 4.955 a 10.361, un 109%.

En este sentido, el experto en derecho digital recuerda algunos de las claves que hay que tener en cuenta para no caer en estos ciberataques. "No se fien de las llamadas falsas haciéndose pasar por empelados de Santander o de otros bancos, donde le den datos personales suyos como si los conociera el banco. A lo mejor no tienen acceso a las cuentas, pero sí datos personales para ganarse la confianza", concluye el abogado.

Adsuara recuerda que "ciberataques hay todos los días, o miles de intentos". Cuando se produce un acceso no autorizado como ha ocurrido en el Santander, "la institución tiene 72 horas para comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos y si hay un alto riesgo para los clientes, tiene que comunicárselo a los afectados", explica el experto. Además, añade, que "los clientes del banco Santander tienen que estar recibiendo avisos, pero el alcance no afecta a las contraseñas de sus cuentas" y, avisar de esto "es una obligación de los bancos o de cualquier entidad que haya sido atacada", asegura Borja.