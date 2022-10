Un experto advierte a los jóvenes de la realidad detrás de los vapeadores: "Aunque no lleve nicotina..."

Los hay con o sin nicotina, de todos los sabores… los vapeadores se idearon como sustitutivo del tabaco, pero cada vez están más de moda entre los jóvenes. ¿Se le está dando un buen uso?

Joseba Zabala Galán, médico experto en Salud Pública, ha estado en ‘TRECE al día’ para explicar cuál debe ser su uso: “Este tipo de productos se consideran productos de tabaco calentado o nuevos productos de tabaco y se consideran de reducción de riesgos. Esto no deja de ser una trampa porque esto vale para las personas que no pueden dejar de fumar o consumir otras drogas, pero cuando salimos de la prevención y nos metemos en una herramienta de márquetin estamos antes un producto que tiene más riesgos que beneficios. Nuestros jóvenes no lo utilizan para dejar de fumar, solo se ve como una nueva forma de vida impulsada por las propias multinacionales del tabaco”.

“Estamos viviendo una pandemia del tabaquismo”, alerta Joseba subrayando que en España hay un consumo muy elevado del tabaco: “los jóvenes sirven de nueva entrada a esta industria para poder seguir vendiendo productos relacionados con el tabaco”.

Además, algunos de estos jóvenes comienzan a fumar a través de los vapeadores: “Aunque no lleva nicotina, el empezar a vapear es un entrenamiento al acceso a las drogas fumadas. Una persona, cuando está vapeando, la sustancia adictiva tarda tres segundos en alcanzar el cerebro”, advierte Joseba.

¿Qué hacer si mi hijo utiliza el vapeador? Joseba aconseja “contactar emocionalmente con los chavales y ver qué hay detrás de ese uso. También ver si está siendo la entrada al tabaco o a los porros y que comiencen a pensar que eso puede ser un elemento de riesgo que pueden hacer que tu hijo entre en una reacción adictiva que te modifica la vida para siempre”. Otro de los mensajes que lanza el experto es hacia los políticos, destacando que “el tratamiento regulador de este tipo de productos debe ser equiparable al tabaco convencional porque es el mismo producto con diferente careta”.