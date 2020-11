Hernan Zin, director del documental ‘2020’, explica en 'TRECE Al Día' la trama de su documental y las conclusiones que él mismo sacó de la vivencia de esta pandemia. El director explica que: "A los pocos días del estado de alarma me lancé con la cámara a la calle, al principio no me lo tomaba muy en serio, hasta que conseguí entrar en una UCI, y cuando ves a todos esos cuerpos puesto boca abajo para que respiren mejor, y ves uno tras otro, te das cuenta de la letalidad y la brutalidad de este virus que nos ha cambiado la vida".

El director relata la dificultad que le supuso entrar en un hospital durante la pandemia: "Estaban todas las puertas cerradas, los medios tradicionales no consiguieron entrar, yo lo conseguí insistiendo, llevo tanto años trabajando en Congo, en Afganistán, en Somalia... que nunca acepto un no como respuesta". Hernán Zin afirma que: "Me llamó la atención el silencio, esto es como una crisis en cámara lenta, se iban llenando los pasillos, las camas y las UCIs y era como un tsunami en cámara lenta, era aterrador, y sobre todo te sentían asfixiado".

"Quería dar ese drama humano para que comprendiéramos la verdadera dimensión de lo que nos ha pasado"

El director del documental '2020' expone que: "Tenemos una sanidad fantástica, no puede comparar un hospital de Madrid con uno de Gaza, había muchísimos medios, los profesionales lo dieron todo, es admirable como han trabajado, me sorprendió la entrega de los profesionales, las ganas de saber para experimentar y encontrar una solución para tratar de salvar el mayor número de vidas posibles".

El reportero cuenta que el propósito de su documental era "humanizar las cifras" y justifica que: "1.000 muertos al día son 1.000 personas y quería ponerle nombre, apellido, rostro y familia, quería dar ese drama humano para que comprendiéramos la verdadera dimensión de lo que nos ha pasado".

El director del documental saca sus propias conclusiones de la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo a causa de la pandemia y opina que: "Creo que el planeta nos está dando un toque de atención, si vemos la periodicidad de las pandemias, cada 5 años tenemos una pandemia y no dudemos que en 2 años vamos a tener otra, yo me paso la vida viajando y el planeta está devastado, los bosques, selvas... mientras más avancemos y menos lugar dejemos a los animales, más van a salir con enfermedades, somos como una plaga para este mundo y el mundo se defiende con sus anticuerpos. Creo que en la pandemia y el confinamiento hemos aprendido que podemos vivir con menos, que tenemos creatividad para reinventarnos y empezar a utilizar energías más saludables, que no hace falta consumir tanto y que lo importante es la gente a la que queremos, poder abrazarla y estar con ella". Y concluye afirmando que: "Creo que el 2020 ha sido un año traumático y muy duro, pero nos ayuda a madurar y ojalá que como sociedad maduremos".