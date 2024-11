¿Cómo puede demostrar Aldama las mordidas a Ábalos, Carlos Moreno y Santos Cerdán?: "Un tipo de prueba diferente por cada delito"

La primera entrevista de Aldama a un medio de comunicación después de su declaración voluntaria ante el juez ha provocado una nueva oleada de reacciones políticas. 'Herrera en Cope' ha recogido las explicaciones del llamado comisionista de la trama, desde los encuentros que ha mantenido con Begoña Gómez y con el presidente del Gobierno, el papel que jugó Ábalos donde "Sánchez tenía que saber todo", hasta cómo se gestó el viaje de Delcy Rodríguez a España. En su monólogo, Aldama ha vuelto a insistir en que "obviamente" tiene pruebas de todo lo que ha dicho, hasta ahora contra 6 ministros del actual Gobierno, y que "así se lo demostrará a la Fiscalía".

Aldama insiste en que "tiene pruebas de todo": ¿Lo puede demostrar?

Desde su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, Víctor de Aldama ha insistido en que "tiene prueba de absolutamente todo lo que ha dicho". El comisionista de la trama ha llegado a señalar a hasta 6 ministros del actual ejecutivo de Sánchez y, de momento, la respuesta en la Moncloa no ha sido otra que la de restar importancia a lo que ya denominan como un "delincuente confeso". Lo cierto es que de Aldama aún no ha presentado ninguna prueba ante el juez porque, según ha explicado en 'Herrera en Cope', "primero lo tendrá la Fiscalía".

Ahora bien, ¿Cómo puede demostrar Aldama las mordidas a Ábalos, Santos Cerdán o al jefe de gabinete de María Jesús Montero? En 'Trece Al Día', el juez, Jesús Villegas, ha explicado el funcionamiento de la demostración de documentos probatorios ante el juez. "El soborno es difícil de probar, ¿puede haber otras formar para demostrarlo? Existe la libertad probatoria, para cada delito no es necesario que haya un determinado tipo de prueba, no se exigen documentos, grabaciones, eso se determinará en cada caso concreto. Tenemos una tendencia a pensar, los que no son estudiantes de derecho, que si no hay un documento, un papel, no se puede demostrar nada. Pues no, la prueba es algo más complejo, se trata de construir una historia", explica el magistrado.

Jesús Villegas aclara que cuando se trata de declaraciones de coimputados, "siempre suele exigirse algo más, no solo su palabra, sino algún elemento de cargo, pero está abierto a cada caso concreto, eso lo determinará el juez en el momento probatorio". El magistrado sostiene que "si la historia que construye Aldama resulta verosimil por sus aspectos internos y externos, por la coherencia con otros datos y otras circunstancias que examinara el juez, entonces le podrá dar la credibilidad que le parezca".

Aldama, en los micrófonos de 'Herrera en Cope'

"Estoy impresionado, es auténtica dinámita. Si diseccionamos con bisturí nos daremos cuenta que va con pies de plomo y que la información ha ido a cuenta gotas", es la reacción del magistrado ante la primera entrevista de Víctor de Aldama.

Después de escuchar las explicaciones del comisionista de la trama del 'caso Koldo', el juez sostiene que la "única parte que puede ser delito es donde dice expresamente que ha pagado a determinados funcionarios". Estaríamos, dice el juez, "ante un delito de cohecho cometido por un particular, un soborno que está regulado en el Código Penal".