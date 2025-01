Cumple tu propósito de ponerte en forma: Un entrenador explica los tres errores que te hacen perder la motivación más allá de enero

Finalizan las celebraciones navideñas y, un año más, el ponerse en forma es uno de los propósitos más comunes para el nuevo año, pero son pocos los que consiguen llegar al año siguiente habiendo tachado este punto de la lista. ¿Qué hacemos mal? ¿Cómo podemos mantener la motivación?

Tres claves para comenzar a ponerte en forma

Álvaro Puche, entrenador personal, comienza dando unas claves, basadas en el “sentido común” para comenzar a ponerse en forma para que esos hábitos se mantengan en el tiempo: “Que nadie se vuelva loco, que no en dos semanas ni en un mes se va a solucionar lo que queremos solucionar. Poquito a poco. La clave es ponerse en manos de profesionales. ¿Por qué? Porque te planifican, te programan, te enseñan, te asesoran. Si no, ¿qué ocurre?, que año tras año se repiten los mismos errores y año tras año la persona sigue sin adherirse. Y sin adherencia no estamos haciendo nada”. Para continuar, Álvaro subraya la importancia del foco: “No lo pongas tanto en los resultados, ponlo en la calidad de los procesos, que realmente la persona disfrute haciendo un ejercicio que mejore lo que quiere mejorar”. Y para terminar, aconseja dejar de pesarse: “Deja la báscula. El peso no indica más que la masa que tiene la persona y hay que discernir entre músculo y grasa. Un peso, una báscula chula, sería aquella que midiera músculo. Y ahí nos daremos cuenta de que nos falta músculo”. Por ello, los primeros pasos deben estar centrados en la salud y no tanto en la estética: “Si mejoras la salud, la estética mejora también”.

Alamy Stock Photo



Claves para mantener la motivación más allá del mes de enero

Según su experiencia, Álvaro Puche relata cuáles son los errores de aquellos que no han mantenido ese propósito de ponerse en forma a lo largo del año. “Una de las claves fundamentales es que la persona no se haga daño. Si empieza a entrenar y se hace daño, pues no se adhiera al ejercicio. Número dos, que la persona no vea resultados. Si yo voy el día uno, y voy el día ocho, y voy el día 25, me cuesta un esfuerzo que no vea, y aun así no veo resultados, me piro, me voy, que no cuenten conmigo. Número tres, es que la persona se piensa que tiene que hacer mucho. No es hacer mucho. De hecho, yo aconsejaría a la persona que no se vuelva loca y de repente quiera ir todos los días al gimnasio, ir dos, tres veces por semana, y hacer lo que toca bien hecho".

¿Ejercicios de cardio o fuerza?

“Cuidemos del músculo”, dice de forma rotunda el entrenador personal. Los ejercicios de cardio, sostiene el experto, son buenos “para irse a pasear por la montaña, pero fundamentalmente que el ejercicio sea de fuerza. Porque si mejoramos la fuerza, ¿sabes qué ocurre? Que los resultados van a llegar. Y si la persona ve resultados, de repente ya no se da de baja, porque no se frustra y progresa. Y esa es la mayor motivación”.

Un entrenador personal no es algo barato para muchos, pero Álvaro considera que es más un tema de prioridades: “Esa cuestión realmente es compleja de responder. Muchas veces me he dado con personas que dicen, Álvaro, es que eres caro. Y a lo mejor después ha invertido 1.600 euros en un móvil. Todo es la prioridad que uno le dé. Si realmente el bolsillo no te da, hay otras opciones a día de hoy, muchas herramientas que te ayudan a implementar un buen entrenamiento”, como aplicaciones, vídeos y contenido en redes sociales que te ayudarán a conocer como realizar correctamente los ejercicios y sus beneficios.