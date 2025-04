Petón señala a los culpables del mal momento del Atlético de Madrid: "Jugadores por debajo de su nivel"

Este miércoles, el Atlético de Madrid ha dicho adiós a la Copa del Rey, el único torneo en el que tenía las esperanzas puestas de poder acariciar un título, tal como marcha la temporada con la eliminación del equipo en la Liga de Campeones y con escasísimas posibilidades de hacer una remontada heróica en LaLiga.

El comentarista de Tiempo de Juego, José Antonio Martín Otín 'Petón', acepta con cierta resignación la eliminación copera después de que el Atlético no haya generado apenas ocasiones de gol frente al Barcelona en el Metropolitano.

Al final, Petón es de los que cree que lo sucedido frente al Barça en este duelo de vuelta de semifinales ya viene de atrás, "por la primera mitad sobre todo, es el resultado de un deterioro que ha padecido el equipo desde su eliminación en Champions".

EFE Diego Simeone da órdenes desde el banquillo del Atlético de Madrid en el Metropolitano

Acusó al Atlético de Madrid de no haber "encontrado el tono. El equipo está como lánguido. Nada que ver la segunda parte con la primera. A mí no me vale eso de que no chuta a puerta, porque sí chuta a puerta. No chuta entre los tres palos, pero la ha tenido clarísima Sorloth para igualar, nada más empezar la segunda parte".

Petón cree que la eliminatoria habría cambiado totalmente si Sorloth consigue transformar esa ocasión fallada al comienzo del segundo tiempo: "Seguramente hubiéramos visto otro partido con los dos equipos igualados".

PETÓN SEÑALA LA PREOCUPACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID

Después, pasó a señalar culpables del momento. Se dirigió al Atlético de Madrid hablando de lo que le tiene que preocupar: "El fútbol del equipo es lo que le tiene que preocupar al Atlético de Madrid, porque hay jugadores que están claramente por debajo de su nivel". Y concretó: "El partido de Rodrigo De Paul, lo digo como símbolo de unos cuantos, porque es verdad que no se puede destacar a nadie, pero no ha jugado igual De Paul que Sorloth, por ejemplo, que las ha ganado por arriba, que ha dado estabilidad al equipo cuando ha tenido que ir allí, y eso ha evitado también que el Barça te hiciera daño, porque no creo haber padecido ningún soponcio en la segunda mitad".

"Pero con el disgusto de no ir a una final está también la preocupación por el momento actual del equipo. Eso es así", afirmó.

CORDONPRESS Tristeza en los jugadores del Atlético de Madrid tras haber caído eliminados de la Copa del Rey

Diego Simeone, en la previa, comentó que la temporada para el Atlético de Madrid estaba siendo muy buena, algo con lo que Petón no está del todo conforme: "No me gustan esos debates tan pesados de si eso es fracaso o no, pero aquí sí tengo que decir que utilizar superlativos para ponderar la temporada del Atleti es un ejercicio vano. La temporada del Atleti no puede ser muy buena porque solamente puedes poner el 'muy' cuando ganas títulos. Podría ser una temporada aceptable, normal. Punto, ahí se acaba", sentenció.

El Atlético de Madrid tuvo dos meses muy buenos en los que batió su récord de victorias consecutivas, con quince partidos. Pero este año el equipo no llegó ni a los cuartos de final de la Champions, como la temporada pasada. En cuanto a la Copa y a LaLiga, el Atlético está más o menos en la misma situación que en la temporada 2023-2024.