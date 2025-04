Pedro Martín explica la no expulsión de Azpilicueta por su entrada sobre Raphinha: "No tenía opción"

Simeone salió con el once que vino anunciando Antonio Ruiz en COPE durante la semana, mientras que Hansi Flick decidió meter a Ferran Torres por Lewandowski, con Fermín jugando por detrás en sustitución del lesionado Dani Olmo.

El partido comenzó con un pase espectacular de Pedri a Lamine Yamal, que se metió en el área y su pase atrás lo cortó Giménez, que estuvo cerca de meterse el balón en su propia portería. Y antes del minuto 10 llegó la primera jugada polémica, después de una fuerte entrada de Azpilicueta sobre Raphinha que supuso la tarjeta amarilla al defensa rojiblanco. El VAR llamó a Munuera Montero para que revisara la jugada pero el árbitro principal mantuvo su decisión y no expulsó a Azpilicueta, contra el criterio del VAR.

EFE Íñigo Martínez recrimina a Azpilicueta la entrada a Raphinha

Lamine Yamal estuvo a punto de marcar con un gran disparo desde fuera del área que se marchó cerca del palo derecho de Musso. Los rojiblancos vieron la segunda tarjeta después de otra fuerte entrada sobre Raphinha, esta vez por parte de De Paul.

Y en el minuto 27, Lamine Yamal se inventó un gran pase para la llegada al área de Ferran, que marcó con un suave toque raso para poner el 0-1 en el marcador. El internacional español ponía con este tanto el 4-5 a favor del Barcelona en la eliminatoria. Antes del descanso, Raphinha pudo ampliar la ventaja pero Musso tapó bien su palo en el disparo del brasileño. (CONTINÚA EL PARTIDO)

EFE Ferran Torres celebra el 0-1 del Barcelona contra el Atlético.

segunda parte

La segunda parte comenzó con un triple cambio de Simeone, que dio entrada a Lenglet, Javi Galán y Sorloth, por Azpilicueta, Reinildo y Giuliano. Y el noruego pudo marcar nada más empezar al quedarse totalmente solo dentro del área, un poco escorado a la izquierda, pero su disparo se marchó al lateral del área azulgrana. El Atleti cambió por completo su actitud pero Raphinha volvió a tener otra clara ocasión que volvió a sacar a córner Musso.

Hansi Flick decidió meter dos cambios, dando entrada a Araujo y Eric García por Cubarsí y Fermín. Después metería a Lewandowski por Ferran Torres. El Barcelona empezó a tener más la pelota gracias a que Pedri volvió a ser el dueño del centro del campo, frenando los ataques rojiblancos.

¿era tarjeta roja a azpilicueta?

Pedro Martín analizó la fuerte entrada de Azpilicueta sobre Raphinha por la que Munuera Montero fue llamado para revisar en el VAR pero no acabó expulsando al defensa: “Era un poco fuerte y si le saca la amarilla, no puede decir nada. No tenía ninguna opción de jugar la pelota. Para mi, no es roja”

Paco González también opinó sobre la jugada y dijo que "A mi para roja no me da, pero es fea"; mientras que Ivan Rakitic reconoció que era una fuerte entrada pero que no como para sacar una tarjeta roja".