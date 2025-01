Comprar un piso en Madrid por 950 €: el método de las mafias para vender pisos a okupas

Ante la imposibilidad de los jóvenes y las familias de acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, por los altos precios y la falta de oferta, la okupación no para de crecer. Cada vez más profesionalizadas, las mafias que se encargan de facilitar la entrada a estos inmuebles, se conocen la ley que, a día de hoy, les permite actuar con total impunidad, dejando desprotegidos a propietarios y vecinos que se ven obligados a convivir con delincuentes en su rellano.

Adrián Naranjo, periodista de TRECE, ha localizado en redes sociales, en TikTok, a una de estas mafias y ha hablado con ellos. El método que utilizan es sencillo, o así lo presentan, todo son facilidades y seguridades, te prometen que no te pueden echar y, todo esto, por un módico precio.

Por 950 €, un piso de cuatro habitaciones en Madrid

El método que prometen es sencillo: una chica entra en la vivienda con sus hijos para evitar que la desalojen, una vez dentro permanecerá en la vivienda 48 horas y, trascurrido ese tiempo, el piso está "asegurado" para el comprador, al que le entregan las llaves.

La mafia nos explica cuánto nos va a costar, dónde tenemos que ingresar el dinero y cuándo debemos hacerlo. Sorprende el módico precio por el que venden estas viviendas para su okupación: por 950 €, un piso de cuatro habitaciones en Madrid. “Mira, yo esto te lo explico sin ningún tipo de problema. La muchacha cobra 150 por asegurarte el piso. Yo cobro 800 a pagar en cuatro meses. Doy la facilidad, cuando se coge con esta chica, de que los 800 se me paguen en cuatro meses, a 200 euros al mes. No te van a contar ni el agua ni la luz. Las tiene enganchadas. La chica cobra los 150 por bizum en su cuenta por adelantado. Se mete al piso, está 48 horas, lo asegura y después se queda en persona dentro del piso. Te va a dar la dirección del piso en todo momento y te entregaré las llaves y tú me entregarás los primeros 200”.

Además, la mafia se vende como una especie de “chollo” y te advierten de que, si no te decides rápido, el piso no estará disponible debido a la alta demanda: “Lo único que los pisos estos no duran mucho, no te voy a engañar. Están pidiendo por piso 6.000, 7.000 euros. Es que como yo los hago, no los lleva nadie, la verdad, no te voy a engañar”.

"No te pueden echar"

Nos mostramos interesados en la vivienda, pero al ser una única persona la que va a okupar el piso, nos informan que hay más riesgo de desalojo. Por esta razón, ofrecen el servicio que realiza una mujer con sus hijos que okupa la vivienda las primeras 48 horas: “Mira, yo te comento, yo llevo cuatro años trabajando en esto, llevo cuatro años con una chica. La chica se dedica al tema de asegurar el piso, el tema policía y todo eso, para que, cuando tú entres, no te puedan venir y no te puedan echar. Y más, al no tener menores, porque si no hay menores, si entras solo, te vas a la calle en 48 horas. No te voy a engañar, te voy a ser sincera en todo momento”.





Se anuncian con total impunidad, utilizan las redes sociales como si de una inmobiliaria se tratara, pero no dejan de ser delincuentes que revientan las cerraduras de viviendas vacías para después realquilarlas. De esta manera, como vas a ver, publicitan en redes sociales las usurpaciones que realizan.

Son vídeos de apenas diez segundos, donde comparten el estado del piso, cuenta con agua y luz y añaden, además, un dato importante, está sin alarma. En algunas ocasiones van más allá y aportan más detalles de la vivienda, enseñando habitación por habitación, el salón, la cocina y el baño. Para que los futuros okupas sepan, con todo lujo de detalles, las características del inmueble. No se dejan ni un detalle y se mueven, además, por toda España.

Principalmente, están en Madrid y en Barcelona, donde el alquiler está imposible y se aprovechan de ello, pero también están en Reus, Hospitalet de Llobregat o, por ejemplo, Tarragona. Si lo publicitan es porque tiene demanda, solo hay que ver la cantidad de comentarios que hay en cada publicación. Le pedimos información, pero solo la dan por privado, quieren mantener la confidencialidad de la gestión. Informan de los pisos que están disponibles y sus características: “Pues llevo un dúplex en Usera y un piso en Getafe. El de Getafe tiene cuatro habitaciones, bastante amplio, y el de Usera un dúplex, con cuatro habitaciones, un vestidor, dos baños, cocina, salón, terraza. Por tema de que, si eres solo, tienes que ser asegurado”.





También conocen la preocupación de la inseguridad y, de nuevo, tranquilizan al interesado: “Es un bloque muy tranquilo, no hay malas personas. Siendo clara, selecciono a las personas a las que le vendo piso. No le vendo piso a todo el mundo, la verdad. Seleccionar la gente que meto en los pisos. Familias con niños y cosas así. No tengo liantes ni folloneros ni cosas de estas, no hay”. En este caso, la persona que vende estas viviendas asegura que se tratan de pisos que pertenecen a bancos, pisos vacíos, y que no tienen un propietario particular: “Son pisos que el banco embarga”, asegura.

Al adquirir una vivienda ilegal te conviertes directamente en okupa, aunque hayas pagado una cantidad de dinero. La clave, para que esto se realice con impunidad, es permanecer más de 48 horas en el interior de la vivienda y dejar pruebas de que hemos estado ahí, porque si hacemos de la vivienda okupada nuestro domicilio, nadie nos puede echar, eso sí, hasta que la Justicia lo dictamine y los plazos cada vez más se alargan en el tiempo. Detrás de estos perfiles y anuncios hay grupos organizados que saben que cuando uno okupa entra en una vivienda, hay barreras para su desalojo.