¿Cómo reconocer un buen vino de otro que no lo es?: las 5 claves para detectar una botella falsificada

Normalmente, las cestas de Navidad contienen botellas de vino. ¿Cómo podemos diferenciar una botella falsa de una verdadera? Para ello hemos contado con la ayuda de Marla González, sumiller y campeona de España de cata 2022: “Hay botellas de vino que son auténticas piezas de museo, pero en las cestas de Navidad es bastante complicado encontrar una botella de vino falsa porque no son este tipo de vinos los que se falsifican”.

Aunque es muy complicado, Marla nos ha dado algunas claves para poder detectar falsificaciones: “Podemos encontrar L´Ermita, La Faraona, Valbuena… son algunos de los vinos que más se falsifican. Incluso para un sumiller es prácticamente imposible. Si no tienes ni idea de la bodega, mejor investigar para saber si el vino que te estás bebiendo es un vino que se hizo o no. Es muy importante estar atento al color de las etiquetas. El blanco “ultra White” no se inventó hasta el año 1957 por lo que todos los vinos anteriores a esta fecha no pueden tener una etiqueta así. Otro de los detalles a tener en cuenta es el pegamento de la etiqueta porque, según el pegamento, si es muy antigua la botella no existían estos pegamentos… la calidad del vidrio, la calidad del corcho… Pero es muy difícil que, cualquier vino que compres en una tienda, no vas a encontrar estas falsificaciones y, sobre todo, los de las cestas son auténticos, seguro”.