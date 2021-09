Carmen, vecina desalojada en La Palma: "Somos unos privilegiados por haber podido recuperar nuestros enseres"

'Trece al día' ha podido hablar con Carmen, una vecina de Puerto Naos, que lleva desalojada desde el pasado sábado. Este martes ha podido volver a su vivienda a recoger algunas cosas y ha compartido en TRECE como ha vivido este momento y su visión de la situación actual.

"El camino ha sido una visión apocalíptica, toda la carretera estaba negra por la ceniza y todo desierto", arrancaba su relato. "Hemos tenido 15 minutos y para nosotros ha sido mucha suerte porque hemos podido recuperar casi todos nuestros enseres. Estábamos viviendo de alquiler y gracias a la generosidad de unos amigos ahora estamos viviendo en su casa, con nuestra ropa y documentos y lo que hemos podido coger".

Dentro de su testimonio ha querido resaltar la suerte que ha tenido, dentro de la difícil situación que están viviendo en La Palma, "sentimos que ha sido un privilegio el poder recoger, que te acompañe un bombero voluntario y te ayude a vaciar tus armarios, a coger tus documentos".

Ante la pregunta de cómo se gestionan las emociones en 15 minutos, Carmen comentaba, "haces una radiografía rápida de lo que es importante y de lo que puedes prescindir. Es una elección entre lo personal y lo profesional y lo necesario para poder vivir. Documentos, objetos personales, ordenador para poder teletrabajar si tienes el privilegio de poder hacerlo desde tu casa. Tu ropa, recuerdos y fotografías, cosas de este estilo, como creo que todo el mundo".

Carmena ha apuntado que normalmente están bastante bien informados, "gracias a los medios, las redes sociales y el cabildo, que nos tienen muy bien informados", pero que ante la previsión de poder volver a su casa ahora mismo no se puede saber. "Es verdad que no sabemos porque ahora mismo la duda es saber si la lava va a atravesar la carretera, y por tanto el acceso. Creo que, al menos en la población donde yo residía, que era Puerto Naos, es posible que podamos volver en algún momento, pero no sabemos cuando ni como. Pensar que podamos volver es un deseo, más que una realidad".

Para terminar ha querido enviar un mensaje de ayuda para toda La Palma: "no os olvidéis de nosotros, ayudadnos, aunque se apague el volcán que no se olvide ayudar a la Palma, que hará mucha falta para rehabilitar la agricultura, el bienestar de la gente, que lo está pasando realmente mal y que no han tenido la suerte que tengo yo, que lo tengo casi todo. Yo tengo amigos que lo han perdido casi todo, pues mi más sincera pena por ellos y aprovechar este momento que me brindáis para decirlo", concluía.